Toujours très impliqué dans le monde du gaming, Samsung a développé de nouvelles fonctionnalités pour les joueuses et les joueurs. On peut par exemple isoler la carte d’un jeu pour l’afficher sur un autre écran, comme une tablette ou un smartphone.

À l’instar de LG, Samsung a multiplié les annonces en amont de l’ouverture des portes du CES 2023. Et sur le segment des télévisions, la firme coréenne a dévoilé toujours plus de nouveaux modèles et, surtout, de fonctionnalités connectées. Plus particulièrement, on retiendra les avancées de la GameBar 3.0, une interface dédiée au gaming qui gagne des outils inédits en 2023 — comme on le découvre dans un communiqué publié le 4 janvier.

Samsung compte par exemple introduire ce qu’il appelle le Minimap Sharing. Derrière ce nom se cache l’opportunité d’isoler la minicarte affichée sur un écran de jeu pour pouvoir la consulter sur un deuxième appareil (un smartphone, une tablette). Ce principe est un héritage direct de la Wii U de Nintendo, console dont la manette était une tablette et qui pouvait donc montrer des informations dans le but de libérer la télévision.

Voici une nouveauté Samsung qu’on a vraiment adoré : la possibilité d’afficher la carte d’un jeu vidéo sur un autre écran, comme une tablette que l’on poserait sur son canapé. On peut aussi changer la couleur du pointeur. #CES2023 pic.twitter.com/6psxMKKI8m — Numerama (@Numerama) January 4, 2023

Toujours plus de cheat codes chez Samsung pour les joueurs

Minimap Sharing est susceptible de devenir un petit coup de pouce intéressant pour celles et ceux qui préfèrent se concentrer sur l’action quand ils regardent leur télévision. Mieux, il peut aider à renforcer l’immersion. Certains jeux vidéo, comme The Witcher 3: Wild Hunt, permettent de retirer plusieurs éléments de l’interface pour ne voir que le gameplay et ne pas être parasité par des indicateurs qui prennent de la place (ce qui est le cas de la minicarte). Néanmoins, perdre la minicarte peut s’avérer préjudiciable pour la navigation : Minimap Sharing vient palier ce point.

Couplé à une fonctionnalité de zoom, Minimap Sharing peut par ailleurs aider à y voir plus clair sur des endroits précis du jeu. À une époque où les aventures en monde ouvert sont de plus en plus nombreuses et immenses, c’est une assistance non négligeable. Samsung n’a d’ailleurs pas peur de qualifier Minimap Sharing de cheat code — un terme normalement attribué à des codes de triche.

La carte du jeu est affichée sur un second écran ici, grâce à une IA qui trouve son emplacement et la diffuse sans aucun fil. // Source : Numerama

À noter que Minimap Sharing peut fonctionner automatiquement grâce à une IA capable de détecter la zone à reproduire sur le deuxième écran (grâce à une connexion sans fil Wi-Fi Direct). Mais il est également possible de détourer soi-même la minicarte, ce qui promet une compatibilité avec n’importe quelle source connectée en HDMI. D’après une démo à laquelle nous avons assisté au CES, l’image découpée reste fixe et on imagine un futur où elle s’adaptera en temps réel aux mouvements dans le jeu.

Dans les autres nouveaux cheat codes que compte intégrer Samsung à ses téléviseurs et moniteurs, on notera l’apparition d’une aide à la visée. Ici, le but est de rendre le réticule plus visible pour mieux voir sur quoi on tire.