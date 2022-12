Le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson est accessible en version écrite pour celles et ceux qui veulent revivre The Batman sans… les images.

The Batman aura été l’un des gros succès de l’année au cinéma, tant au box office qu’en termes de critiques. Le film de Matt Reeves, longtemps attendu, installe Robert Pattinson dans le costume du chevalier noir, aux côtés de Zoe Kravitz en Catwoman.

Le travail de Matt Reeves se distinguait par une cinématographie à couper le souffle. Vous pouvez dorénavant en lire le script, en ligne, en PDF. Cela fait partie de l’initiative du média américain Deadline, Read the Screenplay, dédiée à la valorisation des scénarios pour les films à succès de l’année.

Dans cette rubrique, vous trouverez aussi les scripts du Pinocchio de Guillermo Del Toro ou encore de The Northman et de The Woman King. Il y a un an, Deadline avait fait de même en rendant notamment disponible le script de Spider-Man No Way Home.

« I Am Vengeance »

Le script de The Batman a été rédigé par Matt Reeves et Peter Craig. Malgré les 3h de film, on compte 129 pages seulement. Sans surprise : on ne peut pas dire que The Batman soit particulièrement… bavard. Mais cela aura suffi : les trois petits mots de la réplique « I Am Vengeance » sont en passe de devenir culte.

Catwoman et Batman dans le film de Matt Reeves. // Source : Warner

L’histoire de la fabrication du long-métrage aura été rocambolesque. Initialement, il s’agissait d’un spin-off dans l’univers étendu DC. De fait, Ben Affleck devait reprendre son rôle initial de Batman. Il était même censé produire le long-métrage, le coécrire et le réaliser. Puis il a jeté l’éponge et Matt Reeves a tout repris à partir de zéro. Rapidement, il a été décidé que The Batman rejoindrait Joker parmi les films indépendants de l’écurie DC Comics, en totale déconnexion avec l’univers étendu.

The Batman ne raconte pas une origin story. Bruce Wayne en est déjà à sa deuxième année dans le costume du chevalier noir et il maîtrise plutôt bien son rôle de justicier masqué. Et le long-métrage est en réalité davantage un polar qu’un film superhéroïque.

En tout cas, le carton du film a fait des petits : la suite est attendue pour 2024 et une série TV, chez HBO, est en préparation — a priori plutôt axée autour du Pingouin.