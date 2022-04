La suite de The Batman vient d’être officialisée. Robert Pattinson va reprendre du service en chauve-souris de Gotham.

Sortie en mars 2022, la nouvelle adaptation du chevalier noir par le réalisateur Matt Reeves a d’ores et déjà marqué le grand écran. Avec Robert Pattinson dans le costume, accompagné par la Catwoman de Zoe Kravitz, The Batman est un film à couper le souffle en matière de cinématographie.

Le film de Matt Reeves a l’avantage d’être une œuvre complète, sans scène post-générique, dont une suite n’était pas forcément une nécessité. Mais la fin de The Batman laissait tout de même une ouverture pour que l’histoire puisse continuer. C’est désormais officiel : Warner a commandé The Batman 2. La confirmation a eu au CinemaCon, ce 27 avril 2022. Aucune date potentielle de sortie n’a été livrée, mais le tournage n’a pas encore commencé, il ne faut donc clairement pas s’attendre à le voir en 2023 ni début 2024.

Catwoman et Batman dans le film de Matt Reeves. // Source : Warner

La suite est logique pour la Warner, The Batman ayant signé le meilleur lancement sur grand écran de l’année, et avec une recette totale de 758 millions de dollars à ce jour. The Batman a également reçu les honneurs de la plupart des critiques, bien que le film ne fasse pas l’unanimité — beaucoup lui reprochent son rythme trop lent, ses images trop sombres, ou son scénario certes un peu trop étiré en longueur.

Qui sera de retour dans The Batman 2 ?

The Batman 2 sera réalisé à nouveau par Matt Reeves, ce qui n’est pas une grande surprise. De même, Robert Pattinson restera dans le costume du chevalier noir. On ne sait quels autres acteurs et actrices seront de retour dans cette suite. Matt Reeves a simplement dit qu’il avait « hâte de revenir dans ce monde ».

Cette suite n’est pas vraiment une surprise. En plus du succès du film, Warner ambitionnait d’emblée d’étendre l’univers de cette nouvelle version de Batman. En collaboration avec HBO Max, une série TV est déjà en travaux puisqu’elle a été officialisée récemment. Elle se destinera en particulier au Pingouin, le patron de la pègre à Gotham ; et l’on pourrait retrouver encore d’autres personnages cultes dans cette série.

La Catwoman de Zoe Kravitz sera-t-elle de retour ? À la fin de The Batman, les deux personnages se disent au revoir en partant sur des chemins opposés, mais ce n’est pas un adieu. Il semblerait tout à fait intéressant d’approfondir leur relation dans une suite.

Et le Joker ?

La fin de The Batman est marquée par l’apparition du plus célèbre antagoniste de Gotham : le Joker. On ne l’aperçoit que très brièvement, sans même le voir totalement. Dans la prison d’Arkham, le personnage a un bref échange avec le Riddler — dans l’ombre, on perçoit un visage souriant mais apparemment très attaqué à l’acide.

Ce Joker, interprété par Barry Keoghan (vu dans Les Éternels), devait initialement apparaître plus longuement dans le film. Mais la scène où le Batman de Robert Pattinson l’interroge a finalement été coupée au montage — elle a toutefois été diffusée dans des contenus bonus. « Ce personnage à Arkham renvoie au Joker avant qu’il ne soit le Joker. Il n’a pas encore décidé de revendiquer ce concept. Mais je voulais en faire quelqu’un que Batman a rencontré pendant sa première année, et qu’il a fait enfermer car c’était un tueur », a expliqué Matt Reeves.

Pourrait-il être l’antagoniste principal de The Batman 2, comme Heath Ledger auparavant ? Ce n’est pas si certain, car il semblerait que Matt Reeves souhaite propose une narration qui se distingue des précédents films sur Gotham. Mais sa présence, quant à elle, semble aller de soi — c’est un peu le contrat tacite avec le public dans la scène finale.