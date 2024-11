Lecture Zen Résumer l'article

Paramount Pictures a trouvé un moyen malin de faire la promotion de Smile 2. Les sept premières minutes sont disponibles en ligne, mais il faut sourire devant son écran pour en profiter.

Vous n’êtes pas encore allé voir le film d’horreur Smile 2 ? Peut-être que les sept premières minutes vous donneront envie d’aller au cinéma. Paramount Pictures a effectivement mis en ligne l’introduction du film réalisé par Parker Finn. Mais il y a un twist, comme indiqué par Variety dans un article publié le 4 novembre.

Accessible en cliquant sur ce lien après avoir renseigné sa date de naissance (ne mentez pas si vous êtes trop jeune), l’introduction de Smile 2 demande de sourire en permanence devant son écran. Que se passe-t-il si vous ne montrez plus vos dents ? La vidéo s’arrête net, et elle redémarrera seulement si vous vous mettez de nouveau à sourire. En termes de lore, c’est très intelligent.

Souriez pour regarder 7 minutes de Smile 2 // Source : Capture d’écran

Souriez si vous voulez voir les 7 premières minutes de Smile 2

Cette initiative de Paramount Pictures requiert bien évidemment que votre PC soit équipé d’une webcam (cela fonctionne aussi sur smartphone et tablette, grâce à la caméra selfie située à l’avant). Et il faut aussi y mettre du sien, puisqu’il faut sourire pendant de longues secondes pour que la séquence continue d’être lue. Bon point : elle ne revient pas à zéro si vous êtes pris d’une crampe.

Les développeurs ont même pensé à intégrer un aperçu de ce que la caméra est en train de filmer, avec un carré qui s’allume en vert quand tout est bon. Conseil : il vaut mieux sourire en montrant ses dents, puisque l’algorithme aura plus de mal à capter un simple sourire avec vos lèvres. L’expérience est vraiment prenante, avec des coupures et des reprises instantanées en fonction des mouvements de votre bouche. À noter que vous pouvez tricher en montrant une photo de quelqu’un qui sourit à la caméra, mais le but est quand même de voir combien de temps vous pouvez tenir avec un sourire très forcé.

On rappelle que Smile et Smile 2 articulent leur promotion autour de gens qui ont un sourire tellement figé qu’ils provoquent un malaise. C’est très malin de la part de Paramount Pictures de reprendre ce principe pour l’appliquer aux téléspectatrices et téléspectateurs, avec une immersion accrue par rapport à une simple bande-annonce.

