Le classement de vos chansons de l’année 2022 est enfin disponible sur Spotify. Vous allez pouvoir juger les goûts musicaux de vos amis, et eux pourront juger le vôtre.

Il y a une chose que j’attends encore plus que Noël toutes les fins d’année : ma rétrospective Spotify. Si vous êtes comme moi, alors une bonne nouvelle vous attend, car l’édition 2022 du Spotify Wrapped est enfin disponible depuis ce 30 novembre.

Comme chaque année, l’app de streaming musical vous permet de faire le point sur vos découvertes, sur vos chansons préférées, sur vos artistes favoris, et sur le nombre de minutes passées à écouter de la musique. Mais, le Spotify Wrapped est surtout l’occasion d’assumer vos goûts musicaux. Le moment est venu d’admettre que vous avez écouté 4 567 fois Les Sardines de Patrick Sébastien en 2022. Spotify ne ment jamais.

Comment voir ma rétrospective Spotify 2022 ?

Si vous vous servez de Spotify sur votre ordinateur, malheureusement, la rétrospective n’est pas disponible. Cette dernière n’est consultable que depuis un smartphone. Mais, rassurez-vous, il n’y a rien de bien compliqué, car Spotify met toujours bien avant les Wrapped.

Voici la marche à suivre :

Pour regarder votre Spotify Wrapped, cliquez sur « Lire ». // Source : Capture d’écran Numerama / Spotify

Ouvrez votre application Spotify ;

Descendez jusqu’à voir la partie « Spotify Wrapped » ;

Cliquez sur la partie « Lire ».

Changement agréable à noter cette année : le Spotify Wrapped est bien plus beau que celui de 2021. On adore le petit thème astronomie, avec les planètes et les étoiles en fond. C’est bien plus agréable que les formes étranges de l’année dernière (qui ressemblaient à des… intestins).

Une fois que vous avez regardé votre rétrospective, vous avez cette année droit à une nouveauté : un message de la part de certains artistes que vous avez le plus écoutés. Les messages sont disponibles seulement sur l’app, et tous les artistes n’ont pas participé (si votre artiste préféré est mort, vous ne recevrez hélas pas de message d’outre-tombe). Vous pouvez y accéder en cliquant sur l’onglet « Messages des artistes », dans la partie Spotify Wrapped, à droite de la playlist « Vos titres préférés de 2022 ».

Le Spotify Wrapped de 2022 vous a préparé une petite sélection de vos morceaux et artistes les plus écoutés. Vous découvrirez aussi le nombre de minutes que vous avez passé à écouter de la musique, le nombre de nouveaux genres musicaux que vous avez découverts et le nombre de chansons. Vous pourrez également savoir si vous faites partie du top 0,5 % des personnes qui ont le plus écouté un artiste. L’histoire ne dit pas ce qu’il se passe si vous êtes le top 1 mondial de Patrick Sébastien — vous aurez peut-être droit à une dédicace ?