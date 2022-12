Vous voulez savoir combien d’heures vous avez accordées à votre PlayStation 4 ou à votre PlayStation 5 en 2022 ? C’est l’heure du grand récapitulatif.

Décembre, c’est le mois du bilan. Vous avez déjà dévoré votre Spotify Wrapped ou l’équivalent chez Apple Music ? Il est maintenant temps de découvrir si vous avez accordé trop de temps à votre PlayStation 4 ou, avec un peu de chance, à votre PlayStation 5. Depuis le 13 décembre, Sony offre la possibilité d’obtenir votre Wrap-Up de 2022.

« Découvrez quels sont les jeux qui vous ont vraiment passionné en 2022 et partagez votre Wrap-Up en ligne (s’il n’y a rien d’embarrassant, bien sûr) », précise la firme nippone. L’idée est surtout de découvrir le nombre d’heures qu’on a passées sur les jeux vidéo découverts depuis le 1er janvier. À partir de quel nombre doit-on s’inquiéter ?

Wrap-Up 2022 PlayStation (oui, j’ai beaucoup joué) // Source : Capture d’écran

Comment voir ma rétrospective PlayStation 2022 ?

Normalement, Sony fait les choses correctement : surveillez votre boîte mail, vous avez peut-être reçu votre Wrap-Up PlayStation, accessible depuis un lien fourni. Ce n’est pas le cas ? Pas de panique.

Voici la marche à suivre pour accéder directement à votre rétrospective PlayStation :

Cliquer sur ce lien ;

; Renseigner vos identifiants PlayStation (adresse mail et mot de passe) ;

Cliquez sur « Commencer ».

Le Wrap-Up 2022 de PlayStation se décompose en quatre sections, chacune ayant un thème bien défini. La première étape consiste à découvrir son temps de jeu, étalé en plusieurs statistiques (augmentation par rapport à 2021, découpage entre la PS4 et la PS5, nombre de jours de jeu…).

Le deuxième onglet s’intéresse aux jeux à proprement parler. Ici, vous avez accès à un top 5 des titres qui vous ont le plus captivé. Par exemple, j’ai dépassé les 115 heures de jeu sur Elden Ring, soit 23 % de mon temps de jeu annuel. God of War Ragnarök est loin derrière.

L’avant-dernière section s’intéresse aux Trophées que vous avez débloqués, là encore avec des statistiques détaillées. Enfin, vous aurez un petit aperçu de votre année sur le PlayStation Plus, en termes d’heures passées sur les jeux en ligne et de titres ajoutés à votre bibliothèque grâce au service. Pour Sony, c’est surtout un moyen de rappeler que le PlayStation Plus a donné accès à 767 jeux en 2022 (si on cumule tous les catalogues proposés).

Une fois que vous avez consulté les quatre sections, vous obtiendrez un aperçu global, à partager sur les réseaux sociaux pour comparer avec vos amis. Vous recevrez aussi un avatar à l’effigie de la mascotte Astro, via un code à rentrer dans le PlayStation Store.