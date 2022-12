Twitch vous propose un récapitulatif de votre activité sur le site, que vous ayez joué vous-même ou non.

2022 s’achève et c’était une sacrée année pour Twitch — en tout cas, pour la communauté française. Rendez-vous compte : plusieurs évènements de grande ampleur ont eu lieu ces douze dernières mois : il y a eu la « Pixel War » sur Reddit, le GP Explorer, la Trackmania Cup, le Popcorn Festival, le Z Event, un match de foot franco-espagnol, un match de tennis à Roland-Garros…

Mais c’est aussi l’heure du bilan pour vous, si vous fréquentez la plateforme. Que vous soyez vous-même streameur ou streameuse, ou que vous restiez dans l’ombre à regarder vos personnalités favorites, Twitch vous propose un récapitulatif de votre année sur le service. Et aussi, un récapitulatif général de toutes les personnes qui sont passées sur Twitch.

Qui avez-vous le plus regardé sur Twitch ? Et quels sont vos jeux les plus joués ?

Pour visualiser votre rétrospective 2022, Twitch vous donne rendez-vous à cette adresse. Impossible de la manquer : le site affiche un bandeau en bas de page dès que l’on se rend sur l’une de ses pages et il y a également une notification qui est visible en haut à droite de l’écran. Ensuite, choisissez la rubrique que vous voulez voir entre communauté, public ou stream.

Côté spectateur et spectatrice, la plateforme vous indiquera le nombre de jours où vous avez ouvert Twitch, le nombre d’heures total à passer à regarder des chaînes, les points de chaîne accumulés (plus on passe du temps sur une chaîne, plus on gagne des points que l’on peut dépenser sur le tchat pour se faire remarquer) ou encore le nombre de messages envoyés.

Twitch vous résumera vos chaînes favorites de l’année, avec à chaque fois le détail, mais aussi les catégories que vous avez le plus vues : en ce qui nous concerne, on a regardé beaucoup de parties de Trackmania et de Dragonflight, et assisté à beaucoup d’évènements spéciaux (comme le Z Event) ou écouté des gens discuter, tout simplement.

Si vous avez sauté le pas en devenant aussi streameur ou streameuse, Twitch a aussi quelques statistiques à vous transmettre : le nombre de diffusions lancées, le meilleur audimat que vous avez atteint à un instant t, le nombre d’heures cumulées que les gens ont passé à vous regarder, mais aussi les messages publiés, les followers, les émoticônes et les jeux les plus joués.