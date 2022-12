Découvrez notre sélection des meilleurs jeux de société de 2022 à offrir à vos proches, pour passer des fêtes de fin d’année ludiques et conviviales.

Les fêtes de fin d’année approchent, et plutôt que d’offrir une console et la super TV 4K qui va avec, vous recherchez un cadeau moins connecté et tout aussi sympa à offrir ? Ça tombe bien, voici une sélection de quelques jeux de société sortis en 2022 et qui ont le plus retenu notre attention. Outre tous les bienfaits apportés par les jeux de société, ils permettent surtout de réunir ses proches et de passer de bons moments ensemble.

S’agit-il des meilleurs jeux sortis cette année ? Peut-être, peut-être pas. 2022 a été particulièrement prolifique en très bons jeux. On sent que les auteurs ont peaufiné leurs créations pendant les différents confinements. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’ils sont les meilleurs de leur catégorie respective.

Quoi qu’il en soit, avec ces jeux ou avec d’autres, passez de bonnes fêtes ludiques, en famille ou entre amis.

CoraQuest, un jeu de plateau à faire avec les enfants

Les jeux d’exploration de donjons sont généralement longs et compliqués. Pas CoraQuest. Grâce à la simplicité de ses règles, il permet d’y jouer avec des enfants, sans pour autant être simpliste. Les parents passeront de bons moments aussi.

C’est simple, complet, et très joliment illustré.

District Noir, le jeu idéal pour deux joueurs

De nombreux jeux pour deux ont été publiés cette année, tous plus excellents les uns que les autres. District Noir sort du lot grâce au minimalisme de son matériel, son design léché, la simplicité de ses règles et son originalité.

Bluff, dilemmes constants, un peu de hasard, et surtout des parties qui s’enchaînent les unes derrière les autres. Une valeur sûre pour jouer en duo.

Hula Hoo, le jeu de carte convivial pour s’amuser à plusieurs

Hula Hoo est l’exemple typique du petit jeu de cartes, auquel tout le monde peut jouer, avec des règles extrêmement simples, mais aux parties rudement efficaces. Ça joue vite, ça se chambre, ça couine, ça rigole, on passe à la suivante, etc.

Bref, un digne successeur du Uno, avec une ambiance assurée autour de la table.

Super Mega Lucky Box, le jeu de société familial de 2022

Super Mega Lucky Box est le jeu intergénérationnel par excellence. Que ce soit avec vos enfants, entre amis, vos parents, vos grands-parents… toute la famille peut se réunir autour du jeu.

Une revisite vraiment réussie du bingo, le côté suranné en moins, mais avec la même ambiance emblématique.

Tracks, un jeu dans lequel il faut enquêter… avec ses oreilles

L’année a été riche en jeux d’enquête. Tracks tire son épingle du jeu grâce à l’originalité de sa mécanique : l’utilisation quasi exclusive de l’ouïe des joueurs pour appréhender les criminels.

Une excellente idée, servie par une technique sans faille, tout au long des quinze enquêtes proposées dans la boîte.

Alice is missing, entre le jeu de rôle et le jeu de société plus classique

Alice Briarwood, lycéenne de première, a disparu. Incarnez ses amis pour comprendre ce qui est arrivé… sans jamais parler. Toutes les communications se font par messagerie interposée.

À la croisée du jeu de société et du jeu de rôles, Alice is missing est une expérience unique, inédite, touchante, troublante. Le jeu le plus original de 2022.

Ark Nova, pour les joueuses et joueurs expérimentés

Ark Nova est sans doute le gros jeu expert ayant le plus marqué l’année 2022. Au minium 30 minutes d’explication, plusieurs heures de partie, une réflexion intense.

Malgré cela, les tours sont fluides, et, plus étonnant encore, pour un jeu de cette envergure, le thème est très bien retranscrit et respecté.

