On ne vous présente pas un seul jeu cette semaine, ni même deux, mais trois d’un coup. Mais attention, à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu’ils sont réservés aux joueuses et joueurs expérimentés.

Il existe des jeux de société pour tous les goûts. Très accessibles, pour les tous petits ; à pratiquer en famille, avec ses enfants ; d’ambiance, pour se marrer entre amis ; abstraits, aux règles simples, mais qui font la part belle à la réflexion.

Et puis il y a une dernière catégorie de jeux. De ceux dont le temps d’explication dépasse allègrement la durée d’une partie complète de la plupart des autres boîtes. De ceux dont on ne quitte pas la table avant plusieurs heures d’intenses cogitations. De ceux dont les plus réticents comparent l’amusement procuré à la gestion d’un tableau Excel. Bref, des jeux réservés aux experts.

Joueurs débutants, vous voilà prévenus, « fuyez, pauvres fous ! ». Pour les autres, les plus téméraires, des heures de hard fun en perspective. Mais rassurez-vous, on est encore assez loin du jeu le plus compliqué de tous les temps…

Ark Nova, notre coup de cœur

Dans Ark Nova, chaque joueur est à la tête de son propre zoo, représenté par son plateau personnel. Vous y construisez des enclos pour accueillir des animaux de tous les continents, mais soutenez également, en parallèle, des projets de conservation pour assurer la préservation des différentes espèces.

Le jeu s’articule autour de 250 cartes uniques, et vous propose, à chaque tour, de réaliser une des cinq actions possibles. En commençant petit, votre zoo prend de l’importance au fur et à mesure de la partie. Grâce aux cartes acquises, vous attirez du public d’un côté, tout en augmentant sa réputation scientifique de l’autre. Chacun de ces deux critères dispose de sa propre piste de score, et quand les deux se croisent, la partie est terminée, son score final étant la différence entre les deux.

Source : Super Meeple

Ark Nova est LE jeu expert du moment, et ce n’est pas un hasard. Ses règles, prises individuellement, ne sont finalement pas si complexes. Mais c’est leur accumulation qui rend son accès difficile. Comptez au bas mot une grosse trentaine de minutes d’explications, et une première partie bien plus longue que la durée indiquée sur la boîte. Mais malgré ses nombreux points de règles, les tours sont fluides, et l’iconographie est suffisamment bien faite pour, une fois maitrisée, ne plus avoir à se plonger constamment dans le livret.

Le jeu picore ses mécaniques ici et là dans d’autres titres, et parvient à les marier harmonieusement. Plus étonnant encore, pour un jeu de cette envergure, le thème est très bien retranscrit et respecté. Les parties sont intenses, les possibilités nombreuses. Même si on joue plutôt chacun dans son coin, on finit par devoir faire attention à ce que font les autres quand approche la fin de partie, pour ne pas se faire surprendre.

Ark Nova est un jeu riche, très riche même, aux possibilités nombreuses, au renouvellement garanti, et surtout un gros coup de cœur de la rédaction.

Ark Nova est un jeu de Mathias Wigge

Illustré par Loïc Billau et Dennis Lohausen

Édité par Super Meeple

Pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 45 minutes par joueur

Au prix de 62,90 € chez Philibert

Maracaïbo, un jeu complexe, mais intense

Au XVIIe siècle, trois grandes nations européennes rivalisent pour asseoir leur puissance sur les nouveaux territoires des Caraïbes. C’est dans ce contexte que les joueurs incarnent des corsaires, à la recherche de richesses, d’aventures et de gloire.

Une partie dure quatre manches, durant lesquelles les bateaux des joueurs font escale dans différentes villes ou villages autour du plateau. Les villes vous permettent de livrer des marchandises et d’améliorer votre navire, puis d’effectuer une action spécifique (combattre pour une nation pour accroître votre influence, explorer, etc.). Les villages permettent d’accomplir des objectifs qui vous donnent accès à de nouvelles possibilités. Le tout est géré par des cartes qui s’utilisent de manière différente selon l’action choisie.

Quand tous les bateaux ont fait le tour, on effectue un décompte intermédiaire de points, puis on passe à la manche suivante.

Source : Super Meeple

Maracaïbo est peut-être le jeu de cette sélection qui nous a paru le plus complexe à appréhender. Les points de règle sont nombreux, et les possibilités tout autant. Le livret, dense et touffu, n’aide pas. Il y a des tas d’informations auxquelles prêter attention : sur le plateau, sur son bateau, ses cartes, etc. Mais une fois la dynamique comprise, c’est un pur plaisir de gestion, d’une richesse et d’une profondeur incroyables. La très faible influence du hasard laisse la part belle à la planification de ses tours… si vos adversaires ne vous mettent pas des bâtons dans les roues voiles.

Cerise sur le gâteau, qui fait toute l’originalité de Maracaïbo, outre son mode de jeu classique, il est également possible d’y jouer en mode campagne. Des cartes narratives vous proposent alors des choix à faire, avec des conséquences directes sur le plateau et les prochaines parties. Si vous jouez régulièrement avec le même groupe de joueurs, c’est évidemment le mode à privilégier. La narration n’atteint certes pas des sommets de littérature, mais l’aspect mécanique des modifications est très plaisant à suivre.

Maracaïbo est un jeu complexe, vraiment pas évident à appréhender, mais riche et profond, aux parties tendues et intenses. Le jeu en mode campagne, dans lequel vos décisions ont un impact sur les parties suivantes, apporte un vrai plus, et est plutôt original pour un jeu de cette trempe.

Maracaïbo est un jeu d’Alexander Pfister

Illustré par Fiore GmbH et Aline Kirrmann

Édité par Super Meeple

Pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes par joueur

Au prix de 58,50 € chez Philibert

Ultimate Railroads, pour des parties passionnantes

En 1835, le tsar Nicolas 1er commande la première ligne de chemin de fer russe. Et ça tombe bien, c’est vous, et les autres joueurs, qu’il mandate pour gérer la construction de trois lignes reliant les grandes villes de l’empire.

Une partie dure un nombre prédéfini de manches et, à chacune d’elles, les joueurs effectuent des actions à tour de rôle. Pour cela, vous placez un ou plusieurs de vos ouvriers sur une case vide du plateau commun, puis en appliquez ses effets. Vous pouvez ainsi construire des lignes en posant des rails, acheter des locomotives de plus en plus puissantes, industrialiser votre réseau ferroviaire avec des usines, embaucher des conducteurs, etc. Et à la fin, ô surprise, le plus gros score l’emporte.

Source : Z-Man Games

Ça, c’est Russian Railroads, sorti en 2013, et rapidement tombé en rupture. Ultimate Railroads y ajoute deux extensions déjà publiées précédemment (German Railroads et American Railroads), une toute nouvelle (Asian Railroads), et deux petits modules additionnels. C’est donc une boîte complète qui vous permet de choisir dans quelle région du monde jouer, selon votre expérience, chacune avec ses éléments et mécaniques propres.

Ultimate Railroads est un pur jeu de placement d’ouvriers, sans quasiment aucun hasard. Contrairement aux autres jeux de trains, il n’y a pas de carte sur laquelle on pose ses wagons. À la place, chaque joueur dispose de son propre plateau, et essaie d’aller le plus loin possible dans la construction des trois lignes.

Le livret de règles est conséquent, mais les tours restent fluides : on choisit un emplacement, on y pose son ouvrier, et on résout l’action. Tout l’enjeu est de les combiner dans un ordre optimal, tout en bloquant les adversaires si possible, pour leur faire perdre du temps.

S’il ne brille pas par l’originalité de ses mécaniques, Utlimate Railroads est en revanche un jeu riche, prenant, et aux parties passionnantes, qui n’a pas pris une ride. Et avec cette grosse boîte et son contenu pléthorique, il va falloir en poser des rails avant de vous y ennuyer.

Ultimate Railroads est un jeu de Helmut Ohley et Leonhard Orgler

Illustré par Martin Hoffmann et Claus Stephan

Édité par Z-Man Games

Pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans

Pour des parties d’environ 40 minutes par joueur

Au prix de 79,95 € chez Philibert

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.