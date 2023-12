Le père Noël entame sa grande tournée la nuit du 24 décembre pour livrer ses cadeaux aux enfants du monde entier. Vous voulez savoir où il se trouve ? Le NORAD est là pour vous aider (et divertir vos enfants).

Vous cherchez une ruse pour occuper vos enfants jusqu’à minuit le 25 décembre, moment où ils ouvriront leurs cadeaux ? Si vous avez déjà joué la carte du calendrier de l’avent, vous pouvez tenter de les divertir avec l’outil du NORAD pour suivre le trajet du père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre, pour leur faire comprendre qu’il n’est pas encore passé chez vous.

Comment suivre le traineau du père Noël

Il faut savoir que le NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord) propose depuis plus de soixante-cinq ans un service pour pister son traineau. En effet, ce n’est pas parce que l’on a été créé dans un contexte de guerre froide et que l’apocalypse nucléaire pouvait survenir à tout instant entre les USA et l’URSS que l’on n’a pas gardé par ailleurs une âme festive.

Si vous êtes plutôt application mobile, le NORAD a même conçu (depuis quelques années déjà) des logiciels dédiés, l’un pour Android, l’autre pour iOS. Le concept est identique : le suivi débute le 24 décembre, mais vous pouvez tuer le temps et occuper vos bambins avec les mini-jeux (il y en a un proposé par jour, comme un calendrier de l’avent), des vidéos, de la musique et des récits.

Suivez le trajet du père Noël avec le NORAD ici.

La page d’accueil de l’outil du NORAD pour suivre le père Noël. // Source : NORAD

Une tradition vieille de plusieurs décennies

Cette tradition, qui s’est adaptée à l’évolution de la tech, viendrait de l’idée d’un homme, le colonel Harry Shoup. Pendant sa garde du 24 décembre, il aurait demandé de son personnel de renseigner la position supposée du père Noël à tous les enfants qui appelleraient le numéro de l’ancêtre du NORAD, le CONAD. Celui-ci aurait été imprimé par erreur sur un prospectus donnant le prétendu du numéro du père Noël.

Cette origine est toutefois en partie incertaine et des versions plus ou moins différentes de l’histoire lui font concurrence. Il est toutefois établi que, dès 1948, l’armée de l’air américaine a sorti un communiqué affirmant qu’une station de radar avancée au nord a détecté « un traineau non identifié, propulsé par huit rennes » à plusieurs kilomètres d’altitude, et se dirigeant vers le sud.

La tradition, vieille de plusieurs décennies, a su perdurer. // Source : Pxhere

Aujourd’hui, la tradition des coups de fil au NORAD est restée, malgré le caractère crucial de ses autres missions et le contexte particulier dans lequel il doit travailler — Covid-19 oblige. Cependant, le suivi du père Noël peut aussi se faire par mail ou en ligne, grâce à un site dédié qui est notamment disponible en français. Bien sûr, le suivi de la course n’aura lieu que le 24 décembre, mais le site propose diverses activités.

Et si votre enfant se passionne pour la chose militaire, ou vous-même d’ailleurs, sachez que le site en profite pour présenter les missions du NORAD. Une chance, d’ailleurs, que les opérateurs du commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord utilisent des radars suffisamment performants pour savoir que c’est le père Noël qui est en approche et pas un missile ennemi qu’il faudrait abattre.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !