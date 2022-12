Cette semaine, on vous propose de jouer au bingo. Pas au bingo long et ennuyeux de mémé, mais à Super Mega Lucky Box, sa version revisitée bien plus amusante.

On a tous déjà passé un samedi soir ou un dimanche après-midi dans la salle des fêtes du village de papi et mamie, à regarder tomber les boules et cocher nos grilles. Alors certes, on est peut-être reparti avec un gros jambon, un vélo tout neuf, ou un bel écran plat pour les plus chanceux. Mais, il faut quand même avouer que le jeu en lui-même ne présente aucun intérêt et est d’un ennui mortel. Ça, c’était avant Super Mega Lucky Box !

Super Mega Lucky Box est donc une revisite moderne du bingo (pas du loto, ce n’est pas la même chose). En début de partie, tout le monde reçoit trois grilles de 3×3 numéros. Puis, on retourne, une après l’autre, neuf cartes numérotées de 1 à 9.

À chaque carte retournée, on coche le numéro correspondant sur l’une de nos grilles. Dès que l’on remplit une ligne ou une colonne, on a droit à un bonus : cocher un numéro particulier d’une grille, cocher n’importe quelle case, gagner des points supplémentaires pour le décompte final, etc.

En début de partie, on reçoit quatre petits éclairs, et l’on peut en récupérer d’autres en cours de partie grâce aux bonus. Chaque éclair dépensé permet d’augmenter ou de diminuer le numéro tiré d’une unité. Mieux encore, on peut passer du 9 au 1 ou du 1 au 9 avec un seul éclair.

La manche s’arrête dès que toutes les cartes ont été piochées. Mais, attention, on ne connait pas à l’avance les numéros qui arrivent : il y a 18 cartes en tout (deux 1, deux 2… deux 9), et l’on en retourne que la moitié à chaque manche.

Chaque grille complétée rapporte des points, et plus on la remplit tôt dans la partie, plus c’est rentable (15 points par grille à la première manche, seulement 8 à la quatrième).

Au début des manches suivantes, chacun reçoit une nouvelle grille. Et, à la fin de la quatrième manche, la partie s’arrête. Tout le monde calcule son score (grilles remplies, bonus et malus accumulés, etc.), et le plus grand total l’emporte.

Pourquoi jouer à Super Mega Lucky Box ?

Super Mega Lucky Box est sans conteste LE jeu intergénérationnel du moment. Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, vous aurez l’occasion d’y jouer. Que ce soit avec vos enfants, entre amis, vos parents, vos grands-parents… toute la famille peut se réunir autour du jeu.

Même pas besoin d’expliquer les règles, ça se fait directement en jouant. Tout le monde connaît évidemment déjà le principe de base du bingo.

Mais, le jeu n’est pas simpliste pour autant. S’il convient parfaitement à des novices, des joueurs un peu plus expérimentés y prendront du plaisir également. En effet, là où le hasard est total au bingo, il faut tout de même réfléchir un peu à ce que l’on fait ici.

À commencer par le choix des grilles au début de chaque manche, parmi une petite sélection. Puis, par la gestion des éclairs pour modifier le numéro de la carte piochée. Ou l’ordre dans lequel valider ses bonus. Etc.

Et, surtout, on y retrouve l’ambiance caractéristique du bingo. « Allez, il me faut un 7, un 7… mais noooonnn pas un 2, j’ai déjà coché tous mes 2 ! En plus, j’ai déjà dépensé tous mes éclairs… ». Oui, attendez-vous à rager en y jouant.

Si vous et votre groupe de jeu en êtes la cible (si vous cherchez de la grosse stratégie, passez votre chemin), alors Super Mega Lucky Box est un carton assuré. C’est simple, convivial, et ça fonctionne avec tout le monde, petits et grands, jeunes et moins jeunes. En plus, cerise sur le gâteau, le design est réussi, épuré et pop à la fois.

Bref, vous cherchez un jeu pour les fêtes de fin d’année ? Bonne nouvelle, vous l’avez trouvé.

Super Mega Lucky Box est un jeu de Phil Walker-Harding

Édité par Cocktail Games

Pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 19,95 € chez Philibert

Le verdict Super Mega Lucky Box Voir la fiche 19 € sur Philibert On a aimé Intergénérationnel

Simple, mais pas simpliste

Parties rapides

Le design On a moins aimé Quelques fois un peu frustrant, quand le hasard s’acharne

