Lecture Zen Résumer l'article

Les faux sites de livraison de colis, destinés à tromper les consommateurs en attente de leurs cadeaux, se multiplient à l’approche de Noël, pendant la période avant les fêtes de fin d’année.

Le mois de Noël est l’un des mois les plus chargés pour les livreurs… et les hackers. En cette période de cadeaux, les messages de phishing sur fond de faux avis de livraison se font de plus en plus fréquents et les clients les plus impatients se laissent facilement piéger.

Nicolas Pawlak, ingénieur civil de la défense et administrateur du blog d’alerte « Red Flags Domain » notait sur LinkedIn le 1er décembre 2024 que les noms de domaines usurpant les services de livraison se sont multipliés depuis une semaine. Entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, une vingtaine de nouveaux noms ont été déposés, parmi lesquels « livraison-mondialrelay[.fr] » ou « mondialrelay-pickup[.fr] ». Ces clones malveillants seront utilisés pour créer ensuite de faux sites.

Cyberattaques : quand l’humain est le maillon faible Avec U-Cyber 360°, la société française Mailinblack vous permet de protéger votre organisation et d’éduquer vos collaborateurs à la cybersécurité. Du gestionnaire de mots de passe à la sécurisation des e-mails en passant par la formation continue ou les simulations d’attaques, cette solution regroupe tous les outils pour prévenir les risques cyber.

Voici une liste complète ci-dessous.

Des récents noms de domaines déposés. // Source : Nicolas Pawlak

Des SMS trompeurs de faux sites de livraison

Le service Mondial Relay est particulièrement copié par les cybercriminels. Rappelons que le site officiel est : www.mondialrelay.fr. Les malfaiteurs modifient généralement le nom en ajoutant un autre mot ou un simple tiret pour tromper l’internaute.

Le site de prévention collaboratif signal-arnaques.com recense également de nombreux signalements d’arnaque au colis non livré. Le plus souvent, un message soi-disant envoyé par un coursier annonce que le colis n’a pas pu être livré, dirigeant les destinataires vers un site frauduleux pour choisir un nouveau créneau de livraison. Nous avons remarqué que les pirates peuvent aussi ajouter votre nom dans le SMS, le rendant d’autant plus légitime.

Un récent message de phishing. // Source : Signal-arnaques

Pour distinguer un SMS envoyé par les hackers d’un message légitime, voici quelques conseils

Vérifiez le numéro de l’expéditeur : La Poste, Colissimo ou Mondial Relay n’envoient pas de messages depuis des numéros commençant par 06, 07 ou 09.

Ne cliquez sur aucun lien suspect.

Allez directement sur le site officiel du service de livraison avec votre numéro de colis pour vérifier s’il y a des problèmes de transport.

Contactez directement les sociétés concernées si vous avez des doutes.

Le tout est de rester vigilant et d’éviter de vous précipiter, même si vous êtes pressé de recevoir vos cadeaux.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2024 ? Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+