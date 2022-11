[Deal du Jour] Sorti l’année dernière sur PC et consoles de salon, It Takes Two débarque enfin sur Switch. Ce jeu d’aventure jouable uniquement en coopération débarque sur la console de Nintendo. L’occasion idéale de se laisser tenter par l’un des meilleurs jeux du genre.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ?

It Takes Two est sorti le 4 novembre dernier sur Nintendo Switch et est au prix de 39,99 € sur l’eShop. Amazon le propose au prix de 30,49 €.

C’est quoi, It Takes Two ?

It Takes Two est un jeu de coopération développé par le studio Hazelight Studios et édité par Electronic Arts. Après A Way Out, jeu coopératif sorti en 2018, le studio suédois peaufine brillamment la recette. À distance ou en local, il faut impérativement être deux pour y jouer. Vous, et votre partenaire de jeu, incarnez Cody et May, un couple sur le point de se séparer. Transformés en poupées par leur fille, ils vont alors devoir collaborer pour redevenir humain. Histoire et gameplay sont donc intimement liés dans cette aventure qui tient autant de la thérapie de couple que d’un film d’animation Pixar.

Loin d’être anecdotique, la coopération est le moteur du jeu. Grâce aux différentes compétences des personnages, vous pourrez résoudre les énigmes qui s’offrent à vous. La communication est au cœur du gameplay et vous serez forcé d’échanger tout au long du jeu pour progresser. Le challenge n’est pas énorme et vous devrez faire preuve d’un peu de jugeote et de doigté pour venir à bout de la douzaine d’heures que compte l’histoire.

It Takes Two // Source : Capture Xbox

It Takes Two est-il intéressant à ce prix ?

C’est une excellente affaire pour l’une des meilleures expériences coopératives que peut offrir le jeu vidéo. Hazelight Studios propose un jeu généreux et intelligent. La variété des situations est incroyable et complète à merveille l’histoire des protagonistes. It Takes Two porte un regard juste sur le couple et la séparation. Le traitement de l’histoire nous rappelle inévitablement certains films du studio Pixar, Toy Story et Vice et Versa en tête. Le lore et les éléments de gameplay puisent dans les personnages pour se renouveler sans cesse. Cody et May sont régulièrement dotés de capacités propres à leur vie de tous les jours, ce qui apporte une dose d’humour bienvenue.

Switch oblige, le portage n’est malheureusement pas exempt de défauts. La qualité des cinématiques est revue à la baisse et in game, les textures sont bien plus baveuses que sur PlayStation et Xbox. Heureusement, cette version Switch ne souffre d’aucun ralentissement et tourne plutôt bien. Enfin, grâce au Pass Ami, sachez qu’il n’est pas nécessaire d’acheter deux fois le jeu pour jouer avec un ami si ce dernier est sur la même plateforme.

Pour aller plus loin avec le jeu

👉 Retrouvez notre test de It Takes Two

👉 Notre sélection des meilleurs jeux Switch de 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.