Valve a récemment publié une vidéo présentant plusieurs informations à propos du Steam Deck. Le hic ? Elle montrait aussi l’icône d’un émulateur capable de faire tourner des jeux Nintendo Switch.

Nintendo n’a pas dû beaucoup apprécier la dernière vidéo de Valve articulée autour des informations les plus récentes liées au Steam Deck (disponibilité immédiate, lancement du dock et nouvelle mise à jour). Car il s’avère qu’elle montrait brièvement une icône Yuzu. Il s’agit d’un émulateur permettant de jouer à des jeux Nintendo Switch sur un PC (donc sur le Steam Deck). La séquence a été repérée dès le 7 octobre, par l’insider Nibellion.

Valve s’est semble-t-il vite rendu compte de son erreur et a republié une autre vidéo le jour même. L’application Yuzu a disparu et a été remplacée par le jeu vidéo Portal 2 (la première vidéo est logiquement passée en privée pour empêcher son visionnage). Néanmoins, le mal était déjà fait : le tweet de Nibellion a été repartagé par près de 3 000 personnes.

Avant Après

Quand Valve fait indirectement la promotion d’un émulateur Nintendo Switch

Valve ne l’a probablement pas fait exprès, mais il est quand même surprenant de voir une telle boulette dans une vidéo promotionnelle, logiquement vérifiée et décortiquée de la première à la dernière seconde avant la publication. Cette « bourde » fait les affaires de Valve : elle rappelle que son Steam Deck est suffisamment polyvalent pour pouvoir accueillir des émulateurs — dont le caractère légal reste hautement discutable et dépend vraiment de l’utilisation que vous en faites (vous avez le droit de jouer à un jeu émulé, si vous le possédez légalement et si vous êtes à l’origine de la copie). Et force est de reconnaître que le Steam Deck, plateforme très ouverte, est un vrai bijou en matière d’émulation.

On n’accuserait pas Valve si la vidéo en question ne mettait pas en avant le dock officiel, qui rapproche un peu plus le Steam Deck d’une Nintendo Switch. Le message sous-jacent pourrait carrément être le suivant : « Regardez, notre Steam Deck ressemble désormais à une Nintendo Switch. Vous pouvez même jouer aux jeux de Nintendo dessus ». La coïncidence est à souligner.

Preuve que l’argument émulation du Steam Deck n’est pas au goût de tout le monde ? Comme le rappelle ce sujet publié sur Reddit il y a plusieurs mois, Nintendo est parti à la chasse de guides sur Yuzu, entre autres vidéos montrant le Steam Deck en train de faire tourner des jeux Switch. Yuzu, comme les autres émulateurs, peut indirectement porter atteinte à sa propriété intellectuelle. Valve ne peut donc pas en faire la promotion, même de manière discrète, même si tout le monde sait que son Steam Deck est compatible.