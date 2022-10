Valve a partagé une bonne nouvelle pour les propriétaires du Steam Deck : le dock officiel, promis depuis le lancement, est enfin disponible à l’achat.

Valve avait quelques bonnes nouvelles à partager dans un communiqué publié le 6 octobre. Outre une mise à jour pour le Steam Deck, désormais disponible à la commande sans aucune réservation, l’entreprise lance enfin le dock officiel. L’accessoire, qui permet notamment de relier la console à un téléviseur, avait été repoussé en février dernier.

Il faudra quand même débourser la somme de 99 € pour s’offrir ce que Valve appelle la Station d’accueil. Selon la firme, elle est pensée pour rendre l’utilisation plus polyvalente, sachant que son design est parfaitement adapté à la console. On retrouve, par exemple, un « support anti-rayures moulé en caoutchouc » pour éviter d’abîmer la console.

La station d’accueil du Steam Deck. // Source : Valve

À quoi sert vraiment le dock du Steam Deck ?

À l’instar du dock fourni avec la Nintendo Switch, la Station d’accueil permet de transformer le Steam Deck en console de salon — ou en mini PC avec quelques bidouilles supplémentaires. À l’arrière, elle est pourvue de multiples ports pour brancher des accessoires (claviers, souris, manettes…). On retrouve trois ports USB 3.1 et un port Ethernet. Elle peut être reliée à un téléviseur (HDMI 2.0) ou à un moniteur (DisplayPort 1.4). « Nos nombreux tests ont permis de confirmer la compatibilité de la station d’accueil avec un large éventail d’écrans et de périphériques. Toutefois, des milliers d’écrans et d’accessoires sont vendus dans le monde, et il se peut que nous en ayons oublié », prévient Valve dans une FAQ.

L’arrière de la station d’accueil du Steam Deck. // Source : Valve

Attention, ce dock, bien qu’officiel, n’améliore pas les performances du Steam Deck — une absence loin d’être un détail quand on branche une console équipée d’un écran d’une définition en 800p sur un téléviseur 4K UHD. Sans mise à l’échelle de la définition, le rendu graphique risque d’être très grossier, ce qui pourrait constituer une déception pour les clients. Peut-être sera-t-il conseillé de relier le Steam Deck à un moniteur en 1080p.

Vous n’êtes pas fan du design du dock officiel ou ne voulez pas investir 100 € dedans ? Valve a conçu le Steam Deck pour qu’il fonctionne avec un maximum de produits conçus par des tiers — ce qui vaut aussi pour les docks USB-C. À ce sujet, Valve est formel : « Vous pouvez utiliser la station d’accueil que vous préférez ». Néanmoins, avec la sienne, vous êtes sûr d’une compatibilité totale et de finitions à la hauteur.