C’est une référence ardue qui s’est glissée dans l’épisode 4 d’Andor. Si vous avez vu The Clone Wars, cela va vous parler.

L’intrigue de la série Andor se développe. Le quatrième épisode, diffusé le 28 septembre sur Disney+, montre certaines facettes de l’Empire galactique que l’on n’avait jamais vraiment vu auparavant — en tout cas, dans les films et séries Star Wars. Les enjeux se dévoilent également autour de Cassian Andor, Luthen Rael et Mon Mothma, trois personnages cruciaux.

L’épisode 4, intitulé Aldhani, a bien sûr son lot de clins d’œil à l’univers de Star Wars. Il y a les références qui sautent aux yeux, comme ce cristal bleu possédé par Luthen Rael. Et il y a les renvois bien plus obscurs, que l’on ne peut repérer qu’en analysant presque image par image chaque élément dans l’arrière-plan d’une scène en apparence anodine.

On vous prévient : l’article contient des spoilers.

Une référence à The Clone Wars et à l’arc Mortis

On doit l’admettre : l’allusion dont nous allons parler nous avait complètement échappé. C’est un autre internaute, Arlothia, qui a remarqué d’étranges bas-reliefs dans la boutique d’antiquités tenue par Luthen Rael. Il en a fait une publication sur une communauté dédiée à Star Wars, où il partage plus largement toutes ces trouvailles, le 28 septembre.

L’intéressé a repéré trois plaques en exposition, comme si elles étaient faites dans une sorte de marbre. À la surface, des formes géométriques circulaires avec, au centre, des mains. L’une a le poing fermé, l’autre est ouverte comme s’il s’agissait d’un salut amical. La dernière est une main également ouverte, mais orientée sur le côté.

Des gravures qui ne sont pas anodines… // Source : Andor

Or, c’est là où cela devient très intéressant : ces trois mains font les mêmes gestes que les mains de trois personnages figurant sur une façade du temple Jedi sur la planète Lothal. Ces trois personnages sont une représentation du Père, du Fils, et de la Fille, qui sont considérés comme des sortes de divinités. La fresque peut être vue notamment dans l’épisode 12 de la saison 4 de Rebels.

Il y a une incertitude : ces blocs exposés dans la galerie de Luthen viennent-ils de Lothal ? Est-ce que ce sont des morceaux venant de cette fresque ou d’une autre, qui se trouverait ailleurs dans le temple Jedi ? Il est également possible que cette peinture existe ailleurs dans la galaxie et que les bas-reliefs en possession de Luthen viennent d’ailleurs.

Et que l’on retrouve dans The Clone Wars. // Source : The Clone Wars

On trouve aussi cette représentation de la « Famille » dans quelques épisodes de The Clone Wars, à la saison 3. Ces épisodes constituent l’arc Mortis, qui est jugé par les fans comme l’un des éléments narratifs les plus décisifs pour la « mythologie » Star Wars. Il y est question d’équilibre dans la Force, de précision sur la prophétie. Il a eu un impact marquant sur le public.

Ces blocs ne joueront aucun rôle dans l’intrigue d’Andor. Le site de SVOD du géant du divertissement a d’autres choses à raconter dans l’immédiat, à commencer par la naissance et la structuration de l’Alliance rebelle. Il faut néanmoins reconnaître que la série sait s’adresser à son public. Cela peut être vu comme du fan service, mais au moins la production parle la même langue que son public.