La série House of the Dragon réécrit quelques portions de l’ouvrage Feu et Sang sur lequel elle est basée.

House of the Dragon se permet des libertés par rapport au matériau originel. Dans l’épisode 7 de la série, les scénaristes ont décidé de modifier quelque peu le destin d’un personnage. Ce n’est pas la première fois que la production se permet un tel pas de côté. Déjà avec l’épisode 6, House of the Dragon avait proposé une fin différente à l’une des protagonistes.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers.

Attention : spoilers ! // Source : Montage Numerama

Laenor survit dans House of the Dragon

Le héros dont il est question ici est Laenor Valeryon, personnage qui se voit contraint de cacher son orientation homosexuelle à des fins politiques. Il doit se marier à Rhaenyra Targaryen afin de resserrer les liens des maisons Valeryon et Targaryen. Mais Rhaenyra et Laenor tombent d’accord : ils fileront le parfait amour en public, mais chacun vivra sa vie en privé (et en secret).

Comment voir House of the Dragon ? La série est une exclusivité HBO, diffusée par OCS en France. Vous pouvez vous abonner à OCS par Canal+ ou Amazon Prime Video.

Dans Feu et Sang, Laenor se fait tuer. C’est son amant, Qarl Correy, qui porte le coup fatal, après une dispute. Plusieurs théories circulent sur les causes de cet assassinat. L’une d’elles met Daemon Targaryen (l’oncle de Rhaenyra et son futur mari) au centre du complot : il aurait payé Qarl Correy pour qu’il tue son compagnon, et pour ainsi épouser Rhaenyra, désormais veuve.

La série prend un virage tout autre. Certes, un complot est aussi fomenté, avec Daemon et Rhaenyra. Mais, on finit par comprendre que Qarl Correy et Laenor Targaryen étaient aussi dans le coup et le corps calciné retrouvé dans l’âtre s’avère être celui d’un pauvre bougre. Il a été tué par Daemon, qui lui a fracassé les cervicales par une attaque sournoise.

On découvre alors Qarl et Laenor, encapuchonnés et dans une barque, ramer jusqu’à une embarcation — en route vers une nouvelle vie, sans doute à Essos, l’autre continent au-delà du détroit. Cela n’est pas absurde : même si Rhaenyra aime Daemon, elle avait une proximité avec Laenor, ne serait-ce que pour élever « leurs » enfants — eus avec quelqu’un d’autre.

Alors que pour Laena, sa mort a été magnifiée, les scénaristes de House of the Dragon ont voulu cette fois offrir une fin heureuse à Laenor. « Laenor veut sa liberté, c’est-à-dire être libéré de son rang, de son statut de noble. Si tout le monde le croit mort, alors il pourra aller vivre sa vie comme il l’entend », a expliqué le showrunner Ryan Condal, cité par Première.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.