Comme attendu, le PlayStation VR2 ne sera pas disponible en 2022. Le casque de la PS5 sera lancé début 2023, sans plus de précision.

Sony continue de partager au compte-goutte des informations sur le PlayStation VR2, son futur casque de réalité virtuelle. Dans un tweet relayé dans la nuit du 22 au 23 août, la branche française de la marque a annoncé que l’accessoire sera « disponible début 2023 », sans plus de précision. On s’en était douté en juin dernier, après la diffusion d’un State of Play.

La fenêtre « début 2023 » suggère que le PlayStation VR2 sera commercialisé avant le 31 mars, ce qui permettra à Sony de l’inscrire dans l’exercice fiscal 2022/2023. Cela veut surtout dire qu’on ne pourra pas l’acquérir pour le Noël de cette année, alors qu’il aurait pu constituer un cadeau idéal, deux ans après le lancement de la PlayStation 5.

Source : Sony

Le prix du PS VR2 reste la principale inconnue

On commence à tout connaître du PlayStation VR2. Ces derniers mois, Sony a montré son design, dévoilé ses caractéristiques techniques, donné des détails sur les fonctionnalités et l’interface ou encore précisé — un peu — le catalogue de jeux vidéo. Il ne reste finalement qu’un élément crucial à connaître : le prix. Au regard des technologies embarquées, il devrait coûter au moins aussi cher que le premier PlayStation VR — soit 399,99 €. Oui, c’est le tarif d’une PS5 en édition digitale.

Le PlayStation VR2 sera en tout cas chargé de capitaliser sur le succès de son prédécesseur, écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires. Si le chiffre peut paraître dérisoire, il faut rappeler que la réalité virtuelle reste encore un segment de niche (moins de 7 % des utilisateurs Steam possèdent un casque) et que le PlayStation VR a atteint cette performance commerciale sans réelle vitrine. On espère d’ailleurs que le PS VR2 sera bien mieux suivi par Sony et les éditeurs tiers en termes d’expériences marquantes.

On attend maintenant que la firme nippone dédie une conférence de présentation complète au PlayStation VR2 avant la fin de l’année. Ce sera l’occasion d’annoncer une date plus précise et un prix.