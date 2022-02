Sony a fini par montrer l’aspect de son nouveau casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5.

On sait désormais à quoi ressemble le nouveau casque de réalité virtuelle fabriqué par Sony. Dans un message publié sur Twitter le 22 février 2022, le compte officiel de la console PlayStation a présenté les tout premiers visuels du périphérique — dont le nom (PlayStation VR 2) est connu depuis le début de l’année, tout comme le look des manettes permettant d’interagir avec les jeux.

À cette occasion, l’entreprise japonaise a accompagné son annonce d’un article sur le site officiel de la PlayStation qui revient sur les orientations esthétiques qui ont abouti à cet aspect. En résumé, Sony voulait rappeler le design de sa toute dernière console, la PlayStation 5, et jouer sur une géométrie très circulaire, pour évoquer la vue à 360° permise par la réalité virtuelle.

Le PlayStation VR2 de Sony en images

Le casque, entouré des deux manettes. // Source : Sony

Le PlayStation VR 2 ressemble également beaucoup au tout premier casque de réalité virtuelle construit par Sony pour sa précédente console de salon, la PS4. Déjà à l’époque, le périphérique arborait des lignes très futuristes, qui d’ailleurs rejaillissent aujourd’hui sur la PlayStation 5 — notamment avec son code couleur blanc et noir.

Plus arrondi, plus moderne, mais aussi plus ergonomique. « Nous avons accordé une attention toute particulière à l’ergonomie du casque et effectué des tests approfondis pour garantir une sensation de confort pour une variété de tailles de tête », commente Sony. L’entreprise a pu apprendre de la première génération et itérer dessus.

Dans le détail, le confort constitue l’un des principaux points sur lequel le groupe japonais s’est concentré : un bandeau réglable, un poids réduit, des dimensions plus fines, mais aussi un nouvel évent pour éviter la formation de buée. On peut aussi évoquer une nouvelle molette de réglage de l’objectif. Bref, il s’agit de rendre plus confortable le port d’un casque high tech sur la tête.

Une vue de profil de l’appareil. // Source : Sony

On connait déjà depuis près de deux mois les caractéristiques principales du casque : il est doté d’un écran OLED avec une définition de 4000 x 2040 pixels (soit 2000 x 2040 par œil). Le taux de rafraîchissement de l’écran supporte le 90 Hz et le 120 Hz et le champ de vision annoncé est de 110 degrés. On ajoute à cela une compatibilité HDR pour des images très éclatantes.

Ce qu’il reste à découvrir, c’est le prix de lancement ainsi que la date de sortie du produit. On peut s’attendre à une commercialisation courant 2022. Quant au tarif, le PlayStation VR avait été lancé à 400 euros. C’est certainement dans cette fourchette que l’on retrouvera le VR 2. C’est aussi dans ce segment qu’est aussi vendue la PS5, entre 400 et 500 euros selon le modèle.