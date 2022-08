L’adaptation de The Last of Us est très attendue. Un premier trailer vient d’être diffusé par la chaîne HBO. Mais qu’y voit-on ?

On fait difficilement plus culte que le jeu vidéo The Last of Us. Cette production Naughty Dog a renouvelé le genre du zombie, bousculé les codes de la narration vidéoludique en termes d’émotion, et son approche post-apocalyptique a infusé toute la pop culture. Autant dire que l’adaptation en série TV par une chaîne aussi réputée que HBO est attendue au tournant.

D’abord imaginée pour 2022, The Last of Us a ensuite été confirmée pour 2023. Pedro Pascal sera Joel, quand Bella Ramsey sera Ellie, tous deux notamment connus pour leurs rôles dans Game of Thrones. S’ajoute l’excellente Anna Torv (Fringe) dans le rôle de Tess.

Si aucune date n’a été annoncée par HBO, la chaîne a toutefois profité de la diffusion du premier épisode de House of the Dragon pour diffuser un trailer de toutes ses productions à venir, le 22 août 2022. En gardant pour la fin une cerise sur le gâteau : la première bande-annonce de The Last of Us (à partir de 1:43 dans la vidéo de HBO).

La peur dans le regard de Sarah

Sans grande surprise, puisqu’on l’avait déjà remarqué dans une première image, la photographie de la série est imprégnée de toute l’atmosphère du jeu : on s’y croirait. Et, bien que l’on n’y voie aucun zombie, on voit les traces de l’un d’entre eux sur un mur, dans une esthétique littéralement sortie du jeu vidéo originel.

On trouve deux scènes clés dans cette bande-annonce :

Dans un hall abandonné, Joel apprend à Ellie à se servir d’un pistolet. Une séquence très similaire a lieu dans le jeu. Alors que les deux protagonistes font face à une pièce remplie d’ennemis, la jeune Ellie insiste pour que Joel lui apprenne à tirer, afin qu’ils aient plus de chances de s’en sortir. Cette scène culte du jeu a lieu toutefois avec un fusil, et quasiment dans le feu de l’action (gameplay oblige), là où celle de la série semble plus calme.

Joel apprend à Ellie à se servir d’un pistolet. // Source : HBO

Le moment le plus marquant de la bande-annonce est sans doute l’apparition de Sarah, la fille de Joel, interprétée par Nico Parker dans la série. On retrouve une séquence miroir du jeu, où Joel porte sa fille ses épaules, alors qu’ils fuient des zombies. En cet instant, l’apocalypse ne fait alors que commencer. C’est l’origin story choc de The Last of Us. Quand l’on voit la peur — non, l’effroi — contenue dans le regard de l’actrice jouant Sarah, on a de quoi s’attendre à un moment aussi horriblement bouleversant que dans le jeu.

C’est Sarah, la fille de Joel. // Source : HBO

Durant quelques brèves secondes, on aperçoit également le personnage barbu de Bill, bien connu dans le jeu, un reclus gardant une ville à lui seul. Il est interprété par Nick Offerman. En revanche, Anna Torv est absente à l’appel dans ces premiers extraits.