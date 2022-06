La série TV adaptée de The Last of Us est prévue en 2023 sur HBO. Il n’y a toujours pas de bande-annonce, mais quelques images. Et la dernière date cache le premier aperçu des claqueurs, à condition de jouer avec la luminosité.

Voici venue l’ère de The Last of Us. Depuis le premier jeu culte sorti en 2013 sur PS3, puis son remaster sur PS4, l’aventure d’Ellie et Joel est devenue un monument du jeu vidéo. Le chef-d’œuvre graphique et narratif qu’est la suite, sortie en 2020, parachève la réputation de la saga. Et maintenant, c’est un remake (sublime) du premier jeu qui a été annoncé sur PS5.

Face à une telle popularité, Sony a conclu un accord avec HBO pour une adaptation en série du tandem entre Joel et Ellie. Le tournage est encore en cours, mais la diffusion est prévue pour le milieu de l’année 2023, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles-titres.

Lors du Summer Game Fest 2022 et de l’annonce du remake PS5, quelques nouveaux détails ont également été offerts au sujet de la série HBO The Last of Us. On apprend que les voix off d’origine, Ashley Johnson et Troy Baker, seront au casting (pour des personnages non dévoilés). Une nouvelle photographie a aussi été diffusée :

The Last of Us, série // Source : HBO

The Last of US sur HBO sera vraiment fidèle au jeu

Sur l’image, on voit un peu plus ces nouvelles versions de Joel et Ellie (et la cinématographie, qui s’annonce oppressante). On y trouve aussi un premier aperçu des zombies du jeu. Au premier coup d’œil, ce n’est pas le cas, car celui-ci se cache dans l’ombre derrière les personnages. C’est en éclaircissant l’image et en augmentant l’exposition que la créature apparaît nettement.

Image extraite de la série The Last of Us, en version très éclaircie et exposée. // Source : HBO

Il s’agit d’un claqueur. Ce sont parmi les zombies les plus courants du jeu, et ils représentent un défi constant : complètement aveugles, ils ne réagissent qu’au son. Ils émettent des claquements qui leur permettent de détecter toute présence en mouvement. Vous pouvez rester à leurs côtés si vous ne bougez pas, mais ayez le malheur de faire bouger un peu trop vite votre personnage, ou de le frôler, et les sueurs froides sont assurées.

C’est pour cette raison que, sur la photo, les deux personnages semblent rester immobiles et silencieux. Le look de la créature, en tout cas, est particulièrement fidèle à celui du jeu vidéo.

Les claqueurs semblent assez ressemblants. // Source : Comparaison série (HBO) / jeu (remake PS5)

La ressemblance entre la série et le jeu est notable sur chaque image diffusée par HBO. La toute première photo comportait ainsi un grand nombre de détails qui étaient également présents dans le jeu.