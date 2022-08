Après la fin de saison 1 de Sandman, on pense déjà à la saison 2. La série peut-elle être renouvelée ? Quels arcs narratifs pourraient être adaptés à partir des comics de Neil Gaiman ?

Voilà 30 ans que les comics de Neil Gaiman sont dans nos librairies et qu’une adaptation était rêvée. C’est finalement devenu une réalité sur Netflix : la saison 1 de Sandman est disponible depuis le 5 août 2022. Et, la réussite est totale grâce à une atmosphère onirique, portée par un Tom Sturridge qui incarne toute la force tranquille de Morphée.

Après 10 épisodes captivants, chacun formant une sorte de quête d’anthologie à part entière, l’envie d’une saison 2 est déjà palpable.

La série est-elle renouvelée ?

Quelques jours à peine après la sortie de la série, le statut reste incertain : Netflix a l’habitude d’annoncer une annulation ou un renouvellement environ 1 à 2 mois après. Pour l’instant, impossible de savoir quelles sont les prétentions du service SVOD pour la suite.

Cependant, la réception critique de la série est clairement élogieuse. Le score audience est correct également (86 % sur Rotten Tomatoes) et comme la série reste top 1 plusieurs jours d’affilée, c’est le signe qu’elle rencontre un certain succès d’audience. On est donc très loin du flop de précédentes adaptations (comme Cowboy Bebop, descendu en flèche à sa sortie), alors même que Sandman était réputé très dur à adapter.

Constantine et Morphée dans Sandman. // Source : Netflix

La saison 2 est-elle prête ?

Si la saison 2 est commandée par Netflix, tout ou presque serait déjà prêt pour le tournage. C’est ce que confie le cocréateur de la série, Allan Heinberg, auprès du magazine américain Rolling Stone.

« Nous sommes restés en salle d’écriture pendant 20 semaines pour parler de la saison 2 et pour imaginer les histoires, générer les contours et les premières ébauches », confie-t-il, ajoutant que des discussions préliminaires ont déjà été engagées en matière de production design et d’effets spéciaux. Ainsi, tout sera en place si Netflix donne le feu vert, « idéalement avec la même équipe qui a fait la première saison ».

En tout cas, il est clair que la matière existe pour poursuivre un bon moment à l’écran, car les comics sont nombreux, il y a donc de quoi étendre tout ce que l’on a pu voir dans la saison 1.

De quoi parlera la saison 2 de Sandman ?

La saison 2, si elle est commandée, devrait appuyer encore plus la dimension anthologique de Sandman en adaptant des arcs narratifs « standalones » du comicbook. Dans son interview pour Rolling Stones, le showrunner Allan Heinberg évoque une adaptation du tome 4, Season of Mists (La saison des brumes en VF).

Dans La saison des brumes, on fait davantage connaissance avec la famille de Rêve, les autres Infinis. Mais il s’agit aussi de la suite directe de Récits dans le sable, l’arc impliquant Nada. Souvenez-vous, nous l’avons croisé dans la saison 1 : elle et Rêve ont vécu une histoire d’amour, dans un passé lointain, en Afrique, avant qu’il l’envoie en enfer pour l’avoir « trahi ».

Un spin-off sur Constantine avec Jenna Coleman est-il possible ?

Rêve et Tom Sturridge ne sont pas les seuls à avoir été marquants dans l’adaptation. Il y a Mort, incarnée par Kirby Howell-Baptiste, mais aussi la Johanna Constantine de Jenna Coleman. Difficile de ne pas imaginer que cette dernière pourrait faire l’objet de ses propres arcs narratifs.

L’équipe de la série semble penser la même chose. « On adorerait montrer davantage de Johanna Constantine (…) », a lâché Allan Heinberg dans Rolling Stone. Et Neil Gaiman en personne approuve l’idée, comme il l’a indiqué sur Twitter en répondant à un fan.

You are not alone in this thought. https://t.co/nysQJYUqNg — Neil Gaiman (@neilhimself) August 5, 2022

Il serait présomptueux de songer déjà à un spin-off pouvant entrer en production. Netflix doit déjà donner le feu vert à une saison 2. Mais si le succès est au rendez-vous, nul doute que le service SVOD pourrait commencer à envisager une extension de l’univers de son adaptation.