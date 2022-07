Sony a officialisé la date de sortie de God of War Ragnarök. Ce sera pour le 11 novembre, en exclusivité sur PS4 et PS5.

Les propriétaires d’une PS5 ne vont plus savoir où donner de la tête en fin d’année. Après avoir officialisé le remake de The Last of Us pour le mois de septembre, on pourra découvrir le très attendu God of War Ragnarök dès le 9 novembre. Sony a officialisé la date de sortie via une courte bande-annonce diffusée le 6 juillet sur sa chaîne YouTube.

Pour rappel, God of War Ragnarök sera aussi disponible sur PlayStation 4, pour celles et ceux qui n’auraient pas encore mis la main sur PlayStation 5 (en raison de la pénurie qui touche la console depuis son lancement en novembre 2020). Dans cette suite de God of War, l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, on retrouvera Kratos et son fils Atreus.

God of War Ragnarök sortira bien en novembre

Les doutes étaient permis. Ils sont désormais dissipés. On retrouvera bel et bien Kratos cette année, alors que les oiseaux de mauvaise augure s’attendaient à ce que God of War Ragnarök soit repoussé en 2023 — à l’instar de tant d’autres de blockbusters ambitieux (exemple : Starfield). C’est un excellente nouvelle pour Sony, qui va encore plus muscler le catalogue de la PS5 — comportant déjà des exclusivités marquantes.

God of War Ragnarök // Source : Sony

God of War Ragnarök va s’appuyer sur les fondations de son prédécesseur, formidable réinvention de l’épopée mythologique de Kratos. On le retrouvera une nouvelle fois accompagné de son fils, qui a mûri, alors que la fin du monde semble être proclamée (le fameux Ragnarök). On s’attend à participer à des combats dantesques face à des divinités nordiques comme Thor voire, très certainement, Odin. Dans le premier opus, Kratos et Atreus se sont attirés les foudres d’entités puissantes, qui vont vouloir se venger.

À noter que Sony a étrangement choisi un petit teaser de 30 secondes pour annoncer une date aussi importante. On espérait une présentation State of Play copieuse, garnie de phases de gameplay prometteuses. Peut-être aura-t-elle lieu d’ici novembre mais, au moins, les joueuses et les joueurs peuvent déjà faire une croix dans leur agenda.

Le point sur les grosses exclusivités PS5 prévues après la rentrée :

The Last of Us Part I pour le 2 septembre ;

God of War Ragnarök pour le 9 novembre.

Sans oublier les autres.