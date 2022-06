Lancé sur PS3 et réédité sur PS4, The Last of Us connaîtra une troisième console Sony, la Playstation 5. À la rentrée, le remake sera disponible — et intitulé The Last of Us Part I.

Les rumeurs étaient beaucoup trop insistantes pour être fausses. À l’occasion de la cérémonie du Summer Game Fest 2022, Sony va officialiser le remake de The Last of Us. Rebaptisé The Last of Us Part I pour plus d’homogénéité avec le titre de la suite, il sera disponible le 2 septembre 2022 sur PS5 (et il est encore en développement pour PC). En amont de l’événement, les extraits ont fuité directement via Playstation Direct. On peut donc déjà découvrir des images, y compris la bande-annonce.

The Last of Us Part I, PS5. // Source : Sony/Naughty Dog

Lancé en 2013 sur PlayStation 3, The Last of Us avait déjà eu droit à une deuxième sortie sur PS4. Mais il s’agissait d’une simple remasterisation, avec de maigres améliorations. Ici, on parle bien d’un remake, un projet beaucoup plus ambitieux qui devrait donner un tout autre visage à l’aventure post-apocalyptique partagée par Joel et Ellie. Outre des évolutions visuelles, on espère un gameplay retravaillé — puisque loin d’être irréprochable en 2013 –, inspiré des apports appréciés dans The Last of Us Part II.

The Last of Us, plus beau que jamais sur PS5

The Last of Us était l’un des plus beaux jeux de la PlayStation 3. The Last of Us Part II était l’un des plus beaux jeux de la PlayStation 4. The Last of Us Part I sera-t-il l’un des plus beaux jeux de la PlayStation 5 ? Les premières images dévoilées, tout bonnement sublimes, marquent une vraie rupture graphique par rapport au jeu original.

Source : Sony/Naughty Dog

Nous voilà donc repartis pour une — belle — plongée dans l’horreur. La puissance de la console de Sony commercialisée depuis 2020 devrait aussi offrir un confort indéniable, que ce soit pour les temps de chargement ou la fluidité.

Joel et Ellie dans le remake // Source : Sony

The Last of Us Part I, PS5. // Source : Sony/Naughty Dog

Mais c’est surtout l’immersion qui devrait être transcendée. D’un côté, la manette DualSense devrait mettre ses technologies à profit pour qu’on puisse s’immerger un peu plus dans l’univers mélancolique de The Last of Us (le retour haptique, notamment). De l’autre, le spectacle audio, avec plus d’effets 3D, promet d’être de haute volée (gare aux sueurs froides pendant les séquences de survie). À noter que c’est Naughty Dog qui s’occupe du remake, alors qu’on attendait plutôt Bluepoint, spécialiste de la discipline (l’époustouflant Demon’s Souls). A priori, le fond, brillant, devrait être inchangé.

Cette remise au goût du jour bienvenue de The Last of Us s’inscrit dans un timing idéal pour la saga phare de Sony. Car, après le lancement de cette version Part I, l’adaptation télévisuelle, très ambitieuse, sera diffusée sur HBO. On ne boudera pas notre plaisir.