Le premier semestre de l’année 2022 se termine bientôt. Il est donc temps de regarder ce que nous réservent les sorties jeux vidéo d’ici décembre.

Le 1er juillet marquera le coup d’envoi du second semestre de l’année 2022. Avec des titres forts comme Horizon Forbidden West, Rogue Legacy 2 et, bien sûr, Elden Ring, les six premiers mois ont permis de s’amuser sur nos consoles et nos PC.

Que nous réserve le planning des sorties jusqu’au 31 décembre ? Nous avons sélectionné huit jeux vidéo qui devraient faire parler d’eux. À noter que seuls des titres dotés d’une date de sortie ont été retenus. Voilà pourquoi Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, notamment prévu pour 2022, n’y est pas.

Cult of the Lamb // Source : Devolver

Les 8 jeux vidéo à suivre au second semestre 2022

Xenoblade Chronicles 3 (Switch)

C’est le gros temps fort estival de Nintendo, qui a dédié un Direct complet à ce RPG ambitieux promis aux éloges. La saga a démarré sur Wii avec un premier opus excellent (92 sur 100 selon Metacritic). Ce troisième volet multiplie les arguments pour convaincre : un monde ouvert étendu, des affrontements dantesques, un gameplay très profond. Vous ne savez pas quoi faire de vos vacances ? Xenoblade Chronicles 3 devrait vous occuper pendant un long moment.

Date de sortie : 29 juillet

Cult of the Lamb (PC, PS5, PS4, Xbox, Switch)

Derrière son esthétique mi-choupi, mi effrayante, Cult of the Lamb mêle de la gestion et de l’action. On y incarne un agneau possédé, qui décide de monter une secte dans un monde peuplé de faux prophètes. Le but est de convertir un maximum de fidèles pour devenir toujours plus puissant et triompher des autres chefs. Oui, c’est plus effrayant que choupi.

Date de sortie : 11 août

The Last of Us Part I (PS5)

Doit-on encore présenter The Last of Us, chef-d’œuvre de la PlayStation 3 initialement sorti en 2013 ? Plutôt que de sortir un troisième chapitre inédit, Naughty Dog préfère proposer un remake de celui par qui tout a commencé. L’occasion de retrouver Joel et Ellie comme on ne les a jamais vus, grâce à un rendu graphique plus détaillé et plus réaliste. Les premières images montrent par exemple des expressions faciales bluffantes. On attend aussi des améliorations du côté du gameplay.

Date de sortie : 2 septembre

Steelrising (PC, PS5, Xbox Series)

« Paris, 1789. La Révolution française est réprimée dans le sang par Louis XVI et son impitoyable armée d’automates » : le pitch de Steelrising est déjà un argument en soi. En termes de sensations de jeu, on devrait se rapprocher de la trilogie Dark Souls, avec des combats très exigeants qui pardonneront très peu les erreurs. Et puis, on pourra se balader dans les rues de Paris.

Date de sortie : 8 septembre

Forspoken (PC, PS5)

Forspoken devait initialement sortir au printemps. Mais Square Enix a pris la décision de laisser du temps en plus au studio Luminous Productions. En résulte un projet intriguant centré sur Frey, une new-yorkaise catapultée dans un monde fantastique dont elle doit s’échapper. Visuellement, Forspoken s’annonce sublime et on espère que la narration suivra.

Date de sortie : 11 octobre

A Plague Tale: Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

C’est peu dire que A Plague Tale: Innocence a marqué les esprits lors de sa sortie en 2019. Développé par le studio bordelais Asobo, il suit la quête d’Amicia et Hugo, deux orphelins qui fuient l’Inquisition en pleine période de Peste Noire. Sans être parfaite, l’expérience tire de vives émotions de son écriture très fine. Avec A Plague Tale: Requiem, on devrait franchir un vrai cap dans les finitions et les mécaniques de gameplay. On a en tout cas hâte de retrouver nos deux héros, qui feront cap vers le sud de la France.

Date de sortie : 18 octobre

Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, Xbox)

Call of Duty: Modern Warfare II est dans cette sélection par habitude plus que par réel engouement. Il n’empêche, la saga a vécu des mois compliqués depuis la sortie de Call of Duty: Vanguard, tandis que Call of Duty: Warzone est considéré comme cassé. Le prochain épisode est placé sous le signe du renouveau, nécessaire pour ne pas que les fans se détournent un peu plus de la marque phare d’Activision. Il sera rattaché à Call of Duty: Warzone 2.0, qui doit être une révolution pour rivaliser avec Fortnite.

Date de sortie : 28 octobre

The Callisto Protocol (PC, PS5, Xbox Series)

La fin d’année 2022 sera placée sous le signe de l’horreur avec The Callisto Protocol. Derrière cette expérience à ne pas mettre entre toutes les mains, on retrouve une bonne partie de l’équipe ayant travaillé sur Dead Space (référence de la SF effrayante). D’ailleurs, les vidéos de gameplay montrent de vraies similitudes avec la franchise appartenant à Electronic Arts. Un comble quand on sait qu’un remake du premier Dead Space est en préparation.

Date de sortie : 2 décembre

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.