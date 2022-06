Initialement sorti en 2005, Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords est actuellement cassé sur Nintendo Switch. Un bug majeur empêche les joueuses et les joueurs de le finir.

On connaissait les jeux vidéo mal finis, voire pas finis du tout. On ne connaissait pas encore les portages de vieux jeux vidéo complètement cassés. Dans un tweet publié le 20 juin 2022, le studio Aspyr a confirmé qu’un bug touche actuellement la version Nintendo Switch de Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords — le portage d’un RPG qui date de 2005. Le bug en question est plus que gênant : il empêche tout simplement de progresser et, donc, de terminer le jeu.

« Il y a un problème connu qui sera corrigé dans la prochaine mise à jour. Même si nous sommes incapables de vous fournir une date à l’heure actuelle, nous vous tiendrons au courant du moment où elle sera disponible », indique l’entreprise. Les victimes du souci peuvent suivre cette page pour s’informer de l’avancée du dossier. A priori, elles doivent prendre leur mal en patience.

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. // Source : Aspyr

Personne ne peut finir Star Wars: Knights of the Old Republic II sur Nintendo Switch

Selon les divers témoignages, le bug apparaît pendant une cinématique intitulée « Basilisk Crash », lors de l’arrivée sur la planète Onderon. Le hic ? Selon un article de Kotaku publié le 20 juin, cette séquence a lieu vers la moitié du jeu — ce qui prive les joueuses et les joueurs d’une bonne partie de l’histoire de Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords.

À noter qu’il a fallu qu’un internaute interpelle Aspyr plusieurs fois pour obtenir une réponse concrète. Les développeurs ont d’abord minimisé la situation. « En toute transparence, vous savez qu’il n’y a actuellement aucun moyen de terminer le jeu ? », a fini par demander Daniel Moore, qui a obtenu un « oui » en guise de réponse. Pour l’heure, Aspyr n’évoque aucune forme de compensation pour la gêne occasionnée.

Ce bug est très embarrassant pour le studio, car Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords n’est pas du tout un jeu récent, mais un simple portage. L’équipe en charge du contrôle qualité aurait théoriquement dû s’apercevoir du souci avant la sortie du jeu (le 8 juin dernier). Tout porte à croire qu’il y a eu une négligence pendant la production. Pourtant, Aspyr est censé être un spécialiste d’exercice. « Nous dénichons les meilleurs jeux du monde et les connectons à une nouvelle audience », indique la firme sur son site officiel.