Le casting des 60 ans de Doctor Who commence à se préciser. Après le retour de David Tennant et de Catherine Tate, la BBC annonce dorénavant l’arrivée d’un acteur bien connu : Neil Patrick Harris. Et il va endosser un costume iconique.

Neil Patrick Harris dans Doctor Who. // Source : BBC

Depuis que Russel T. Davies est de retour aux manettes de Doctor Who, 11 ans après son départ (il a fait Years & Years et It’s a Sin entre-temps), la BBC fait monter la pression autour des révélations et des énigmes. Les épisodes spéciaux pour les 60 ans de la série seront diffusés en 2023. Juste après l’annonce de Ncuti Gatwa en nouveau docteur, le retour de David Tennant et de Catherine Tate était confirmé, semant le doute sur la nature de la prochaine régénération.

Mais voilà maintenant une nouvelle annonce en fanfare : le célèbre acteur Neil Patrick Harris, récemment vu dans Matrix 4, intègre le casting des épisodes spéciaux de 2023. La BBC l’a annoncé par communiqué, le 13 juin 2022, en révélant, au passage, une première photo de l’acteur dans son rôle.

Le communiqué lui-même ne livrait littéralement aucune information, mais le showrunner, lui, a brisé le mystère : sur Instagram, Russel T. Davies explique que Neil Patrick Harris va interpréter « le plus grand ennemi que le Docteur n’ait jamais affronté.»

Neil Patrick Harris en Master ?

Entre la petite phrase de Russel T. Davies et le costume dévoilé dans la première image, on peut aisément postuler que Neil Patrick Harris devienne le nouvel acteur à assumer le rôle du Master (Maître). Ce célèbre personnage est récurrent dans Doctor Who depuis 60 ans. Il s’agit d’une certaine façon de « frères ennemis », car, initialement, ce sont les deux seuls individus restants de leur espèce (les Seigneurs du Temps).

Mais le Maître est littéralement l’opposé du Docteur, en quête perpétuelle de pouvoir — d’où son nom quelque peu narcissique — et prêt à toutes les manigances pour accomplir de multiples desseins perfides.

Les interprétations du Maître sont souvent assez excentriques et sombres à la fois. L’une des versions les plus marquantes est celle livrée par Michelle Gomez — qui avait renommé son personnage « Missy » (Mistress). Nul doute que Neil Patrick Harris est un acteur de premier choix pour livrer une interprétation délirante du personnage.

Michelle Gomez en Missy // Source : Doctor Who / BBC

Mais reste à savoir comment il s’inscrira dans la chronologie de Doctor Who. La trame narrative des prochains épisodes s’annonce énigmatique : le retour de David Tennant, dixième Docteur, signifie soit que Jodie Whittaker va se régénérer par surprise dans une ancienne version du Docteur, soit qu’il vient d’un monde parallèle (il existe une version alternative du Docteur dans un autre univers depuis la saison 2), soit qu’il s’agit d’une astuce encore plus malicieuse de la part de Russel T. Davies…