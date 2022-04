Doctor Who : on aperçoit la régénération de Jodie Whittaker dans un trailer

Les derniers mots du Treizième Docteur semblent être dédiés à Yaz, compagne de route depuis trois saisons.

Les adieux à Thirtheen sont pour bientôt : Doctor Who s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Après une saison 13 très courte, la série n’a droit qu’à trois épisodes spéciaux en 2022 : le premier a été diffusé au Nouvel An, le second vient d’être diffusé pour Pâques (Legend of the Sea Devils), et le dernier sera pour l’automne.

C’est lors de ce tout dernier épisode automnal (nommé Centenary Special) que Jodie Whittaker rendra son costume de Treizième Docteur. Cela signera aussi le départ Chris Chibnall, avec le retour du showrunner historique Russel T. Davies dès 2023.

Extrait de la bande-annonce de l’épisode final pour Jodie Whittaker. // Source : BBC

Mais qui sera le prochain Docteur ?

Au moment où l’épisode de Pâques est diffusé, on ne sait toujours vers quel acteur ou quelle actrice se porte le choix du nouveau Docteur — il y a, comme toujours, des rumeurs et hypothèses, mais pas le moindre début de confirmation officielle. Pourtant, côté tournage, l’épisode de la régénération a d’ores et déjà été tourné, en septembre 2021.

Ce qui mène donc à cette surprise : à la fin de l’épisode de Pâques, une première bande-annonce a été diffusée pour le Centenary Special. Et, chose rare dans l’histoire de la série, un bref extrait de la régénération y est présent d’emblée.

Bien que la scène soit courte, et ne montre ni la cause de la régénération ni le nouvel interprète, on peut constater qu’elle sera l’une des plus émotionnellement intenses pour Doctor Who — elle n’est pas sans rappeler celle de Ten / David Tennant, qui, lui aussi, était au bord des larmes, car il « ne voulait pas partir ».

Autre élément notable : le Docteur crie le nom de Yaz au moment de la régénération. Les derniers mots du Docteur avant de changer d’apparence ne sont jamais anodins. C’est la première fois qu’un nom est prononcé en cet instant, et cela confirme une nouvelle fois l’histoire d’amour entre les deux femmes — qui peut-être va enfin éclore dans cette aventure finale de Jodie Whittaker.

La bande-annonce confirme le retour du Maître accompagné des Daleks et des Cybermen, mais aussi le retour surprise de deux compagnes de l’ère « classique » (c’est-à-dire pré-2005) : Ace (Sophie Aldred) qui accompagnait le Septième Docteur dans les années 1980 ; et Tegan (Janet Fielding), compagne des Quatrième et Cinquième Docteurs dans les années 1970.