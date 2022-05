David Tennant et Catherine ont formé un tandem culte dans Doctor Who, dans les rôles de Ten et de Donna Noble. L’acteur et l’actrice sont de retour pour les 60 ans de la série : quelle surprise peut cacher cette annonce de la BBC ?

La nouvelle ère de Doctor Who n’a pas encore commencé, mais elle est déjà pleine de surprises. Alors que la BBC a annoncé début mai 2022 que le prochain docteur sera interprété par Ncuti Gatwa, la chaîne vient de révéler, ce 15 mai, que David Tennant et Catherine Tate seront de retour en 2023 — une annonce imprévue qui a littéralement fait crasher le site de la BBC.

David Tennant est l’interprète de Ten, le cultissime 10e Docteur, de 2006 à 2011. Son arc narratif fut marqué notamment par l’histoire d’amour avec Rose (Billie Piper), puis l’arrivée de Martha Jones (Freema Agyeman). C’est lors de la quatrième saison que l’on faisait la rencontre de Donna Noble, donnant lieu à un tandem excentrique entre Catherine Tate et David Tennant.

Le duo entre David Tennant et Catherine Tate s’était achevé en 2010 par un épisode tragique. // Source : BBC

Ce duo historique dans la série se terminait tragiquement. Donna avait absorbé une partie de l’énergie de régénération, mais son corps d’humaine ne pouvait pas le supporter : le docteur a effacé de la mémoire de Donna tous les souvenirs qu’elle pouvait avoir du seigneur du temps et de ses aventures spatio-temporelles. Cela mettait fin d’emblée au tandem pour toujours.

Un retour pour le 60e anniversaire de Doctor Who

Le retour de David Tennant et Catherine Tate en 2023 coïncide avec le 60e anniversaire de la série — laquelle est diffusée depuis 1963. Lors des 50 ans, en 2013, un épisode spécial avait également réuni plusieurs docteurs, en confrontant David Tennant et Matt Smith. Mais cette fois-ci, l’arc sera évidemment différent.

« Ils sont de retour ! Et cela semble impossible — d’abord, nous annonçons un nouveau Docteur, puis un ancien Docteur, ainsi que la merveilleuse Donna, que diable se passe-t-il ? C’est peut-être une histoire manquante. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou une illusion, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c’est que ça va être spectaculaire, car deux de nos plus grandes stars se réunissent pour la bataille de leur vie », a commenté pour sa part Russel T. Davies, à nouveau showrunner dès 2023, ne livrant littéralement aucun indice réel.

They're back! David Tennant and Catherine Tate return to Doctor Who



— Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 15, 2022

Il existe toutefois une théorie. Lorsque Ncuti Gatwa a été annoncé, une étrange rumeur a fait surface : il ne serait pas vraiment le 14e docteur, mais plutôt le 15e. Dans le vocabulaire de la BBC, il n’est effectivement jamais cité comme 14e docteur, mais exclusivement par « nouveau docteur ». Une possibilité serait donc que Jodie Whittaker se régénère sous les traits de David Tennant, qui serait au contrôle du Tardis en 2023 lors des célébrations, avant que celui-ci se régénère enfin en Ncuti Gatwa.

Cette thèse est tout à fait plausible pour du Doctor Who, et permettrait aussi de faire monter progressivement l’enthousiasme envers cette nouvelle ère. Russel T. Davies pourrait toutefois réserver une histoire plus surprenante encore.