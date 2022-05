Durant sa régénération, Jodie Whittaker passera le relais à Ncuti Gatwa (vu dans Sex Education). L’acteur interprétera le 14e docteur (Fourteenth), rôle iconique de la série britannique Doctor Who.

La mythique série Doctor Who s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Jodie Whittaker quittera le costume du Docteur dans le prochain épisode, à l’automne 2022. Pour la remplacer, l’acteur Ncuti Gatwa sera aux commandes du TARDIS, devenant officiellement le 14e docteur. L’annonce a été faite sur Twitter via le compte officiel de Doctor Who (ce qui est étonnant, car, habituellement, un événement télévisuel est organisé).

« Je n’ai peut-être qu’un seul cœur mais je le donne entièrement à cette série », a commenté l’acteur dans le communiqué. Il évoque un sentiment d’honneur, d’excitation, mais confie être quelque peu intimidé de porter un rôle et une série qui ont tant d’importance « pour beaucoup de gens dans le monde, y compris moi-même ». Il ajoute : « Russell T. Davies est presque aussi emblématique que le Docteur lui-même et pouvoir travailler avec lui est un rêve devenu réalité. »

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho



Read more here ➡️ https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

Qui est Ncuti Gatwa, dorénavant « fourteenth » ?

Ncuti Gatwa n’est pas encore très connu, mais vous l’avez déjà croisé si vous regardez Sex Education, sur Netflix, où il interprète Eric Effiong. Pour rappel, Matt Smith était loin d’être une superstar du petit écran avant qu’il devienne le 11e docteur, en 2011 — son interprétation est pourtant devenue iconique, il a fait son chemin au cinéma, et il est maintenant au casting du spin-off de Game of Thrones. Donc Doctor Who peut aussi être un tremplin.

L’annonce est historique aussi car Ncuti Gatwa est le premier homme noir à interpréter le rôle du Docteur, depuis le lancement de la série il y a bientôt 60 ans. Cependant, lors des précédentes saisons, l’actrice Jo Martin avait interprété une version « fugitive » et antérieure du Docteur. Mais cette fois-ci, Ncuti Gatwa sera le héros central — le 14e Docteur en titre. Comme ses prédécesseurs, il sera surnommé à partir de sa place dans la chronologie de la série, et donc, en l’occurrence, « Fourteenth », ou « Quatorze » en français.

Ncuti Gatwa // Source : BBC

Une nouvelle ère pour Doctor Who avec Russel T. Davies et Ncuti Gatwa

Le régénération est programmée pour l’automne 2022, et on l’entraperçoit déjà dans une première bande-annonce. Cet épisode sera aussi le Centenary Special. C’est alors, à la fin de cette ultime aventure, que Jodie Whittaker dira adieu au rôle, et qu’elle se régénérera en 14e docteur, avec Ncuti Gatwa.

On peut parler d’un changement d’ère non seulement en raison du changement de Docteur, mais aussi car tout va changer : le showrunner Chris Chibnall donnera le relais à Russel T. Davies, celui à qui l’on doit le renouveau de la série en 2005 avec Christopher Eccleston puis David Tennant.

Russel T. Davies redeviendra donc le showrunner pour 2023, avec ce 14e docteur. Il promet, dans le communiqué, que 2023 sera « spectaculaire » pour Doctor Who.