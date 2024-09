Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « Mind Blown » est l’une des expressions les plus populaires pour exprimer, de manière ironique ou sincère, une surprise totale face à une révélation incroyable. D’où vient-il exactement ? Plongeons dans l’histoire de ce mème explosif !

Aujourd’hui, le mème « Mind Blown » est omniprésent sur Internet. Il n’est pas rare de le croiser au détour d’une conversation en ligne, lorsqu’il s’agit d’exprimer à quel point une information nous laisse incrédules. On s’en sert même sur Numerama pour illustrer un papier sur les 5 astuces méconnues sur WhatsApp pour vous simplifier la vie !

Ce mème est d’autant plus populaire que son visuel est extrêmement drôle. On y voit un homme en col roulé noir, a demi effacé par un fond vert représentant l’espace, mimer l’explosion de son esprit avec une expression faciale délirante et des effets de feux d’artifices que l’on croirait tout droit sorti d’un tuto le montage vidéo pour les nuls.

Tout ceci est fort intéressant, mais cela ne nous dit pas encore d’où vient le mème du « Mind Blown ».

Les origines d’un mème explosif

La vidéo elle-même provient de l’émission américaine Tim and Eric Awesome Show, Great Job! créée par Tim Heidecker et Eric Wareheim. Cette série humoristique, diffusée sur la chaîne Adult Swim de 2007 à 2010, est célèbre pour son humour absurde et ses visuels décalés.

La scène devenue cultissime se trouve dans un segment intitulé « Universe ». Le personnage incarné par Eric Wareheim raconte à quel point les mystères de l’univers l’impactent, au point que son esprit explique dans un festival de lumière et d’effets spéciaux (tout à fait médiocres). Comme si son cerveau était incapable de saisir la densité et la profondeur du cosmos. C’est au-dessus de toute compréhension.

Ce mème a rapidement pris son envol sur Internet, où il a été détourné par les internautes pour exprimer l’étonnement face à des faits surprenants ou des révélations complexes. Il a aussi été utilisé en sens inverse, comme si ce que raconte quelqu’un est absolument démentiel et renversant, alors qu’en fait, c’est assez plat.

Son succès repose sur plusieurs éléments : l’humour absurde propre à Tim et Eric, les mimiques excessives, la pauvreté évidente des effets spéciaux, le look un peu daté du personnage, les bruitages répétés et un peu nuls qu’il fait avec sa bouche, et la facilité avec laquelle elle peut être appliquée à des situations variées.

Faire son propre mème Mind Blown

Pour faire votre propre mème Mind Blown, rendez-vous sur des plateformes de générateur de mèmes comme ImgFlip.

Bien que Mind Blown soit le plus souvent utilisé sous forme de gif de manière contextuelle pendant une conversation, il est tout à fait possible de créer sa propre version avec une légende sur l’image.

La référence est tellement reconnue sur la sphère des internets qu’il n’est pas obligé d’utiliser la vidéo dans son ensemble pour que votre interlocuteur sache à quoi vous faites allusion. Une simple image d’Eric Wareheim avec sa tête improbable suffit amplement.

