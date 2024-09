Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « I Don’t Want to Live on this Planet Anymore » est devenu une expression courante pour celles et ceux qui se sentent dépassés par la folie du monde moderne. Utilisé pour exprimer un désespoir ironique face à des situations absurdes ou décevantes, ce mème est bien ancré dans la culture web. Reste une question : d’où vient cette phrase emblématique ?

Le mème « I Don’t Want to Live on this Planet Anymore » est illustré par une image du professeur Farnsworth, un personnage de la série animée Futurama.

Dans cette mise en scène, on voit Farnsworth, l’air résigné, prononcer cette phrase tout en se préparant à quitter la Terre. Le mème est fréquemment utilisé pour réagir à des articles de presse ridicules, des comportements humains déroutants ou des décisions politiques controversées, encapsulant l’idée que parfois, la seule réponse raisonnable à la situation est de fuir la planète.

Aux origines de la déception interplanétaire

Le mème trouve son origine dans l’épisode « A Clockwork Origin » de la saison 6 de Futurama, diffusé en 2010. Dans cet épisode, le professeur Farnsworth est tellement exaspéré par l’enseignement du créationnisme à l’école qu’il déclare : « Je ne veux plus vivre sur cette planète » et se prépare à quitter la Terre. Cette scène, initialement humoristique, a résonné chez de nombreux fans de la série, qui y ont vu un parfait reflet de leur propre sentiment de désillusion face à des événements du monde réel.

Un fil de discussion intitulé « 95 % de ce que je lis sur Reddit provoque cette réaction », avec un extrait YouTube de la citation du professeur Farnsworth, a été posté sur Reddit le 28 mars 2011. Le propos a atteint la première page de Reddit, accumulant un total de 2 095 votes positifs avant d’être archivé.

Une image macro avec la phrase culte a été publiée sur le forum /co/ de 4chan comme « reaction face » le 30 mars 2011. Elle a été ajoutée à la base de données de My Face When le 24 juillet de la même année.

Une compilation de dérivés utilisant cette image macro a été publiée sur le site Listal le 21 septembre. Le mème s’est ensuite propagé à toutes sortes de communautés en ligne comme Tumblr, Memebase et FunnyJunk.

Façonnez votre propre désarroi et votre propre mème

Créer un mème « I Don’t Want to Live on this Planet Anymore » est simple avec des générateurs de mèmes comme ImgFlip. Ces outils en ligne vous permettent d’utiliser l’image du Professeur Farnsworth signifiant son tourment face aux absurdités de la vie.

