Le mème « Me and the Boys » est devenu un classique des réseaux sociaux, souvent utilisé pour illustrer des moments partagés entre amis dans des situations farfelues ou absurdes. Mais quelle est l’origine de ce mème ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

L’image emblématique du mème « Me and the Boys » met en scène quatre personnages issus des dessins animés de Spider-Man des années 1960, tous des méchants célèbres de la série.

À gauche, on aperçoit Le Vautour (Vulture), un homme âgé arborant un large sourire, reconnaissable à son costume vert et sa collerette blanche en forme d’ailes. Au centre, Electro se distingue avec son masque jaune, entouré d’éclairs, et un sourire malicieux. À ses côtés, Le Bouffon Vert (Green Goblin), avec son visage vert et ses traits exagérés, rit d’une manière presque diabolique. Enfin, à droite, Rhino, vêtu de son costume gris avec une corne sur le front, affiche un air tout aussi amusé.

Ensemble, ils forment une clique de joyeux lurons censée représenter la franche camaraderie, quelle que soit la situation grotesque dans laquelle se retrouvent des amis.

La montée en popularité du mème

Le terme « Me and the Boys » a commencé à être utilisé comme une légende non ironique sur des photos de groupes d’amis publiées sur des plateformes comme Facebook, Instagram, et Reddit. Avant 2019, des publications avec des titres comme « Me and the Boys » étaient courants pour décrire des moments entre amis.

En janvier 2019, le hashtag #meandtheboys sur Instagram comptait déjà plus de 26 500 publications. Cependant, ce n’est qu’au début de l’année 2019 que le mème a vraiment pris son envol en ligne, notamment sur le subreddit /r/okbuddyretard.

La genèse commence le 7 novembre 2018. Un utilisateur de Reddit nommé calogant a publié une image d’un groupe de personnages populaires tenant des copies de la Bible avec la légende « Me and the Boys at bible study » sur /r/okbuddyretard.

Ce message a rapidement gagné en popularité, accumulant plus de 1 500 upvotes en deux mois. Peu après, le 5 janvier 2019, un utilisateur Instagram, swaggycreeperguy, a partagé une image de personnages flottants avec la légende « Me and the boys in creative mode ».

Le 25 mai 2019, un utilisateur Reddit, cobe1712, a combiné une image de Rhino des années 60 de Spider-Man avec une image des personnages Vulture, Electro et Green Goblin, créant la version du mème que l’on connait bien aujourd’hui.

Créez votre propre mème « Me and the Boys »

Si vous souhaitez créer votre propre version du mème « Me and the Boys », il existe des outils pratiques en ligne pour vous aider. Les générateurs de mèmes comme ImgFlip permettent de personnaliser ce mème en quelques clics. Il vous suffit de télécharger votre image, de choisir le texte approprié pour capturer l’esprit humoristique de la situation que vous voulez partager, et voilà !

