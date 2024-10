Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « Is this a pigeon ? » est devenu un classique d’Internet, célèbre pour sa façon unique d’exprimer la confusion totale. Mais d’où vient ce mème bizarre où un personnage confond un papillon avec une colombe ? Découvrons ensemble l’origine et l’évolution de ce mème inoubliable.

Le mème « Is this a pigeon ? » est une image tirée de l’anime The Brave Fighter of Sun Fighbird, où le personnage Yutaro Katori, un androïde humanoïde, confond un papillon avec une colombe. Dans l’image, Katori, avec un regard perplexe, pose la question « Is this a pigeon ? » en regardant le papillon.

Ce mème est utilisé principalement pour exprimer une confusion flagrante ou une mauvaise compréhension dans divers contextes. Que ce soit pour commenter une erreur évidente, une méprise ou un décalage entre les attentes et la réalité, le mème « Is this a pigeon ? » illustre de manière humoristique les moments où quelqu’un interprète quelque chose de manière complètement incorrecte.

Mais comment cette scène d’anime est-elle devenue virale ?

L’origine du mème « Is this a pigeon ? »

La scène originale provient de l’épisode 3 de la saison 1 de The Brave Fighter of Sun Fighbird, diffusé pour la première fois au Japon en février 1991. Dans cet épisode, Yutaro Katori étudie la nature terrestre et fait des erreurs de classification, notamment en confondant un papillon avec une colombe. Cette erreur a fait rire les fans de l’anime, qui ont trouvé la confusion suffisamment absurde pour la reprendre.

La première apparition du mème en ligne remonte au 6 décembre 2011, lorsque l’image a été publiée sur Tumblr par l’utilisateur Indizi dell’avvenuta catastrofe.

L’image a ensuite été diffusée sur des sites comme AnimeUltima.tv et Funny Pics, et a été incluse dans des compilations d’images humoristiques par Smosh et BuzzFeed.

En 2018, le mème a connu un renouveau significatif sur Twitter avec des variations créatives. Des utilisateurs ont adapté l’image pour commenter divers sujets, comme le maquillage ou les choix de casting dans les séries télévisées. Cette nouvelle vague de popularité a renforcé le mème dans la culture Internet, prouvant son attrait durable.

Une version féminine du mème est apparue en juin 2018, avec une image modifiée d’un personnage féminin de l’anime You’re Under Arrest tenant des pigeons, accompagnée de la légende « Is this a butterfly ? ». Ce nouveau twist a également capté l’attention des internautes, montrant que le mème a su évoluer et se diversifier.

Créez votre propre mème « Is this a pigeon ? »

Créer votre propre version du mème « Is this a pigeon ? » est facile grâce à des générateurs de mèmes en ligne comme ImgFlip. Ces outils permettent d’ajouter rapidement des légendes personnalisées à l’image originale.

