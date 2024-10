Lecture Zen Résumer l'article

Le mème de Willy Wonka provenant du film Charlie et la Chocolaterie (aussi appelé Condescending Wonka) est l’un des classiques de l’humour en ligne, connu pour son ton sarcastique et son regard hautain. Il s’appuie sur une image du personnage interprété par Gene Wilder, pour manifester un certain mépris. Comment est-il devenu la figure emblématique de la condescendance sur Internet ?

Le mème avec Willy Wonka de Charlie et la Chocolaterie (aussi appelé en anglais Condescending Wonka) se compose d’une capture d’écran montrant le personnage de Willy Wonka interprété par l’acteur Gene Wilder dans le film musical de 1971, Willy Wonka et la chocolaterie.

One le voit dans une posture où il semble attentivement écouter ce qu’on lui dit, tout en affichant un petit sourire ironique. Les légendes ajoutées à cette image sont souvent employées pour manifester un ton sarcastique, avec un brin de provocation, notamment pour répondre à des affirmations que l’on juge naïves ou mal informées.

L’origine du mème avec Willy Wonka

L’origine du mème « Condescending Wonka » remonte à une scène du film Willy Wonka et la chocolaterie, sorti en 1971, dans laquelle Willy Wonka présente aux enfants une nouvelle confiserie appelée The Everlasting Gobstopper. Le personnage de Willy Wonka, incarné par Gene Wilder, est capturé dans un regard qui mêle curiosité et condescendance.

Ce regard est devenu célèbre sur Internet en janvier 2011, lorsqu’il a été utilisé pour la première fois dans le mème You Must Be New Here (qu’on peut traduire par « vous devez être nouveau par ici »), une réaction face aux internautes peu informés, qui l’ont de débarquer en évoquant quelque chose qui a déjà été tranché ou discuté.

Le mème a rapidement évolué pour inclure des légendes plus variées. En mars 2011, une version du mème a été publiée sur Quickmeme avec la légende Close the door / I’ll show my fudge packing unit, mais elle a été retirée pour avoir enfreint les règles du site.

Le mème a vraiment pris son envol lorsqu’il a été rebaptisé Condescending Wonka en octobre 2011. À cette époque, il a été associé à des légendes telles que Oh, you just graduated? / you must know everything (« Oh, vous venez d’obtenir votre diplôme ? / vous devez tout savoir »), qui ont renforcé l’image du personnage comme étant hautain et sarcastique.

Créer son propre mème avec Willy Wonka

Pour concevoir votre propre mème Condescending Wonka, Il existe des générateurs de mèmes en ligne comme ImgFlip. Ces plateformes vous offrent la possibilité de personnaliser l’image de Willy Wonka. Vous pouvez facilement télécharger l’image, ajouter votre texte pour exprimer un ton condescendant ou moqueur, puis enregistrer et partager votre création.

