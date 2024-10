Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « Dafuq » est devenu un moyen populaire d’exprimer la confusion ou la surprise face à des situations totalement déroutantes. Cette interjection d’argot, souvent utilisée pour réagir à des événements absurdes, capte parfaitement le sentiment d’incompréhension que nous pouvons ressentir. Comment ce terme est-il devenu aussi célèbre ?

Le mème « Dafuq » repose sur une expression tirée du personnage de Severus Rogue dans la série de films Harry Potter. Sur les images associées à ce mème, Rogue, interprété par Alan Rickman, est montré avec une expression de choc ou de perplexité, souvent accompagnée du texte « Dafuq ». Cette combinaison visuelle permet de traduire un mélange d’étonnement et de confusion face à une situation inexplicable.

Dafuq est une interjection d’argot abrégée de l’expression « [what] the fuck ? » et est typiquement écrit sans majuscules, espaces ni ponctuation. On peut la traduire comme « c’est quoi ce bordel » en français. La tournure est de fait assez grossière. Elle peut être nuancée par une traduction adoucie, comme « mais c’est quoi ce bazar ».

Severus Rogue, dans Harry Potter.

Depuis son apparition en ligne à la fin des années 2000, cette formule très argotique a été utilisé dans des mèmes pour exprimer son incrédulité. Dans le lot, il y a un mème que l’on voit souvent : celui avec Severus Rogue de Harry Potter montrant un visage saisi par la surprise et l’inquiétude, au point de se retrouver placé contre des fenêtres.

Les origines du mème Dafuq avec Severus Rogue de Harry Potter

L’expression « what the fuck » ou « WTF » est largement utilisée à la fois dans les conversations réelles et dans la culture populaire.

La première définition connue du terme « Dafuq » peut être trouvée dans une entrée sur Urban Dictionary soumise le 4 janvier 2009, expliquant les phrases comme étant « comme wtf, c’est de l’argot pour what the fuck. »

L’une des premières instances virales de l’image de réaction « Dafuq » est apparue en novembre 2010, lorsque l’image fixe de Rogue a été associée à une version modifiée d’une autre image fixe du même film de Harry Potter.

En plus de l’image de Rogue, « Dafuq » est devenu associé à des images étranges, des GIF animés, et des vidéos d’animaux surprenants, trouvés sur Reddit et Tumblr. Un blog spécialisé, nommé Dafuq-Posts, a été lancé en octobre 2011 pour curer une gamme variée d’images et vidéos humoristiques liées au thème de l’incompréhension.

Une page fan Facebook a également été créée le 11 décembre 2011, accumulant plus de 1 700 mentions « J’aime » en six mois, preuve de la popularité croissante du mème.

