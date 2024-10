Lecture Zen Résumer l'article

Utilisé pour exprimer le doute entre la bêtise pure ou la malveillance intentionnelle, le même « Not sure if… » mettant en scène Fry de Futurama est devenu un incontournable des forums et des réseaux sociaux. Mais d’où vient ce mème si populaire ?

Le mème Futurama Fry / Not Sure If représente Philip J. Fry, l’un des personnages principaux de la série animée Futurama, avec une expression perplexe. Le texte du mème commence généralement par « Not sure if… » (« Pas sûr si… »), suivi de deux possibilités contradictoires ou ambiguës.

Le mème est utilisé pour exprimer l’hésitation ou la confusion face à une situation où les intentions ou les motivations ne sont pas claires. C’est la réponse parfaite pour des moments où l’on n’arrive pas à décider entre deux interprétations, qu’elles soient sérieuses ou humoristiques.

Mais d’où vient exactement ce mème ?

Yeux plissés, mine fermée, expression figée. La perplexité incarnée avec Fry.

Un doute qui traverse le temps et l’espace

L’image utilisée pour créer ce mème provient de l’épisode The Lesser of Two Evils de la deuxième saison de Futurama, diffusé pour la première fois en 2000. Fry peut être vu en train de faire cette expression peu après avoir été découvert en train de fouiller dans le tiroir de sous-vêtements de Leela, environ 15 minutes après le début de l’épisode. Cette expression dubitative a été capturée et diffusée sur Internet, mais nous n’avons pas d’année exacte pour savoir quand l’image a été transformée en mème sur des plateformes comme Reddit, ou d’autres réseaux sociaux.

Le succès du mème Futurama Fry / Not Sure If s’explique par sa polyvalence et sa capacité à résumer en une seule image une multitude de sentiments de doute ou d’ambiguïté. L’expression de Fry, légèrement exagérée et intensément concentrée, est immédiatement reconnaissable et résume parfaitement le moment de flottement que nous ressentons tous face à une situation incertaine.

La simplicité du format, combinée à l’humour subtil de Futurama (qui a donné « I Don’t Want to Live on this Planet Anymore »), a permis à ce mème de traverser les années sans perdre de sa pertinence.

Composez votre propre mème Not sure if

Vous pouvez créer votre propre mème Fry Futurama Not Sure If en utilisant des générateurs de mèmes en ligne comme ImgFlip. En quelques étapes simples, vous pouvez créer un mème unique qui capture parfaitement votre doute ou perplexité, et le partager avec vos amis ou sur les réseaux sociaux.

