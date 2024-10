Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « xxx, xxx Everywhere » avec Woody & Buzz l’Éclair de Toy Story est devenu l’une des façons les plus populaires de signaler une surabondance ou une omniprésence de quelque chose. Souvent utilisé pour souligner de manière humoristique qu’un phénomène ou un objet est partout, ce mème est une référence culte en ligne. Mais d’où vient cette expression devenue incontournable sur Internet ?

Le mème « xxx, xxx Everywhere » provient d’une scène du très célèbre film d’animation Toy Story 2, sorti en 1999. L’image montre Buzz l’Éclair levant un bras pour désigner quelque chose qui semble se trouver hors champ, et évoquer un moment heureux, avec Woody qui se trouve à ses côtés, bien que celui-ci affiche une expression d’angoisse.

Le format du mème remplace les lettres x par n’importe quoi, en fonction de la tonalité que l’on veut donner à la petite blague. L’idée étant de réécrire la scène afin de parler d’un sujet qui a l’air d’envahir la culture pop ou la vie quotidienne, qu’il s’agisse de mèmes eux-mêmes, de références culturelles ou de clichés, ou d’un sujet d’actualité.

L’emploi de « xxx Everywhere » peut d’ailleurs être considéré comme un signal faible, un indicateur d’une tendance émergente. À d’autres occasions, on peut le lire et l’interpréter comme un reproche ou une critique en fonction du contexte. Il faut parfois placer le mème dans l’environnement dans lequel il a été partagé pour bien le comprendre.

Aux origines du phénomène « xxx, xxx Everywhere » avec Woody & Buzz l’Éclair

La scène du mème avec les deux héros de Toy Story a lieu dans la chambre d’Andy lorsque Woody prépare son départ pour une colonie de vacances de cow-boys. Buzz tente de rassurer son compagnon pendant les préparatifs en lui imaginant une scène avec lui et son propriétaire autour d’un feu de camp. En somme, tout ira bien.

En tant que mème image, « xxx, xxx Everywhere » a vu le jour sur le forum 420chan (une alternative à 4chan aujourd’hui disparue) en 2007, lorsque Kirtaner, l’un des administrateurs du site, a mis en place un filtre de mots qui remplissait automatiquement les publications d’images sans texte avec la phrase « DICKS EVERYWHERE » (on vous épargne la traduction).

Bien que ce filtre ait été conçu pour dissuader des utilisateurs d’inonder le forum avec de la pornographie, d’autres internautes ont rapidement commencé à publier des variantes de « xxx Everywhere », en remplaçant « Dicks » par un terme plus adéquat en fonction de l’image publiée.

Des mèmes, des mèmes partout, grâce à Toy Story 2

Vous avez envie de créer votre propre mème « xxx, xxx Everywhere » ? Rien de plus simple grâce à des générateurs de mèmes en ligne comme ImgFlip. Ces outils vous permettent de personnaliser le célèbre mème tiré du long-métrage Toy Story, où Buzz et Woody contemplent l’affluence d’une tendance.

Il vous suffit de télécharger l’image, d’ajouter votre propre texte pour remplacer les lettres x par ce que vous souhaitez mettre en avant, puis de sauvegarder et partager votre mème.

