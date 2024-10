Lecture Zen Résumer l'article

C’est la renaissance d’un mème, celui du robot qui fait une tête pas possible, comme s’il « mourrait » de l’intérieur, triste, déçu. Mais d’où vient ce robot qui nous ressemble et qui est si attachant ?

Si vous êtes un aficionado de X (Twitter), ou bien même de TikTok, vous avez probablement dû voir ce robot à la moue triste, voire désespérée. Une inexpression qui fait son expression et qui offre de la dérision sur nos pires hontes.

L’origine du mème du robot qui fait la moue : le film I, Robot

Ce robot a un prénom : Sonny ! C’est en fait un personnage du film I, Robot de 2004, avec Will Smith. Dans ce long métrage d’Alex Proyas, le détective Del Spooner (joué par Will Smith) enquête sur un meurtre, dans un monde où les robots sont très développés et devenus des assistants des humains. C’est un peu comme les robots de Tesla, mais en version utile et perfectionnée. Del Spooner suspecte en fait l’un de ces androïdes, Sonny. Pourtant, selon les lois de la robotique d’Asimov, les robots ne peuvent tuer.

L’image du mème provient d’un moment de la scène de fin : attention spoiler ! Del Spooner demande à Sonny : « Vicky n’a pas tué le vieil homme, n’est-ce pas, Sonny ? » Sonny se tourne vers lui et répond : « Non. »

Comment cette scène de film est devenue un mème

L’encyclopédie des mèmes Know Your Meme a une page dédiée à celui-ci. Selon elle, la première occurrence provient de @jvicy.jibs sur Instagram, publiée le 10 novembre 2019. Il a utilisé la réplique « No », sauf que la question est devenue : « Alors, as-tu déjà perdu ta virginité ? » Mille likes à l’époque, pour un mème qui renaît aujourd’hui. Par la suite, il s’est propagé dans le monde anglosaxon, avant de perdre peu à peu en intérêt. Mais depuis quelques jours, il refait son apparition et cette fois-ci, aussi dans la francophonie.

L’idée avec ce mème, c’est avant tout de mettre en avant des moments de solitude qu’on vit tous. Les tourner en dérision, c’est donc une façon de les dédramatiser. Le tout avec un vide absolu du regard du robot Sonny : vide, parce qu’il est un robot et qu’on utilise pour le tourner en un regard de « seum », de honte. De quoi le faire ressembler aussi au mème Hide The Pain Harold.

Le retour de Sonny se fait sur TikTok

Une recherche « robot meme » ou « meme robot » sur Google Trends l’atteste : dans le monde entier, mais encore plus en France, Sonny connaît de nouveau un certain succès depuis début octobre 2024. Et pour cause : le mème vit une renaissance sur TikTok, avec désormais de la musique. Soit, une trend. La particularité, c’est qu’ici le « No » de Sonny n’est pas repris, uniquement son « expression » faciale.

En fait, même l’extrait vidéo est absent : la plupart des vidéos se content d’un fondu au noir pour faire apparaître le « visage » fixe de Sonny. Sur X aussi ce robot connaît un grand succès, notamment grâce à ce tweet autour duquel on trouve beaucoup de ce mème en version image, que ce soit dans les réponses ou dans les citations.

La chanson victime : No One d’Alicia Keys, sortie en 2007. On entend la chanteuse dire : « I just want you close Where you can stay forever You can be sure That it will only get better » ou « Je te veux près de moi Où tu peux rester pour toujours Tu peux être sûr Que ça ne fera que s’améliorer. » Alors, pourquoi ce morceau ? Difficile d’en trouver l’origine, mais la réponse est peut-être à chercher du côté de la chanson dans sa globalité. Comme on peut le lire sur Genius, No One raconte « l’idée que, quoi qu’il arrive dans la vie, la personne que vous aimez sera toujours là pour vous. » Et avec cette trend, la solidarité entre tous les internautes face à des situations « honteuses ».

Faire un meme « I, Robot ‘No’ »

Pour un mème avec seulement l’image, vous pouvez utiliser l’image ci-dessous du robot Sonny :

Et par-dessus, vous pouvez rajouter du texte, soit en passant par X, soit en utilisant une application/un site dédié aux mèmes comme Imgflip pour ajouter votre propre texte. Et pour de la vidéo, vous pouvez passer par CapCut.

Retrouvez notre série qui explore l’origine des mèmes les plus célèbres du net.

