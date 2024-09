Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « Come at me bro » est devenu un symbole d’ironie et de défi en ligne. Ce cri de ralliement numérique est utilisé pour répondre à une provocation avec une posture exagérément courageuse, presque comique. D’où vient cette phrase devenue culte, et pourquoi a-t-elle envahi les réseaux ?

Le mème « Come at me bro » est généralement utilisé pour signifier qu’une personne est prête à affronter une situation périlleuse, souvent dans un contexte humoristique ou d’auto-dérision.

Pour défier quelqu’un sur un forum, répondre à une provocation, ou simplement plaisanter, la phrase est accompagnée d’une posture de défi, les bras grand ouverts à la fois, à la manière d’un : « Vas-y, qu’est-ce que tu vas faire ? ».

Une phrase simple, un succès viral

Popularisé par l’émission de télé-réalité Jersey Shore, le mème est né d’une altercation désormais célèbre. Dans l’épisode 6 de la première saison, diffusé le 7 janvier 2010, Ronnie Ortiz-Magro, l’un des membres du casting, s’engage dans une bagarre sur la promenade de Seaside Heights, dans le New Jersey. Le moment clé survient lorsque Ronnie, en pleine provocation avec un autre homme, répète inlassablement : « Come at me bro ». Le défi est lancé à plusieurs reprises.

Suite à cet épisode, le 10 février 2010, un utilisateur du site Urban Dictionary a soumis une entrée pour « Come at me bro », citant l’épisode de Jersey Shore comme origine de la phrase. Très vite, l’expression se répand sur les forums, les réseaux sociaux et dans des mèmes d’autodérision. Un des exemples marquants de ce succès est la vidéo YouTube « Zyzz: Come At Me Bro », publiée en juin 2011, qui mettait en scène Aziz Shavershian, un bodybuilder devenu figure virale.

Le mème n’a pas tardé à se diversifier, touchant des sujets aussi variés que des animaux et même des figures historiques. Des animaux aux bras écartés, prêts à affronter leurs ennemis imaginaires, aux photos d’anciens présidents des États-Unis dans des postures similaires, tout y est passé.

