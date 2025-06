Lecture Zen Résumer l'article

Il possède un château, un avion, un tank et des dizaines de voitures. Mais à côté de ses vidéos, Lucien Cupif, alias Thierry Vigneau Boiserie, possède de nombreuses entreprises florissantes. Petite exploration de la galaxie Boiserie.

Avec moins de deux millions d’abonnés et 5 à 10 millions de vues par mois sur YouTube, Lucien Cupif, nommé Thierry Vigneau Boiserie, n’est pas parmi les vidéastes stars de la plateforme. Pourtant, ses fans s’arrachent ses t-shirts et goodies sur sa boutique en ligne. À côté de ça, « La Boiserie » s’est trouvé un très fort côté entrepreneur. Si bien qu’aujourd’hui il gère plusieurs sociétés, des dizaines de salariés et génère des millions de chiffres d’affaires chaque année.

C’est ce qui fait la particularité de ce vidéaste : nombre de youtubeurs ont plusieurs entreprises au-delà de leur activité principale. Mais chez La Boiserie, c’est bien plus que ça. Derrière les voitures et plus généralement tout ce qui a un moteur, nous avons décortiqué tous les business lancés par La Boiserie à seulement 30 ans.

La chaîne YouTube Thierry Vigneau et la boutique de vêtements LABOISERIE : les moteurs V12 de Lucien Cupif

Ce qui génère le plus de cash dans la galaxie Boiserie, c’est la chaîne YouTube principale, Thierry Vigneau Boiserie. Ce nom, Thierry Vigneau, c’est celui de son père, décédé. Un homme modeste qui a élevé Lucien Cupif avec sa mère dans un village du Maine-et-Loire. La chaîne a commencé avec quelques réparations et rénovations de motos, puis de voitures. Aujourd’hui, la chaîne YouTube compte près de deux millions d’abonnés et des millions de vues chaque mois.

La chaîne YouTube thierry vigneau Boiserie

Les revenus générés sont directement portés par les publicités des vidéos, mais pas de placements de produits chez lui. Un choix assumé par Lucien Cupif, pour qui ce serait proposer de la mauvaise publicité à ses abonnés. Au total, ce sont plus de 500 000 euros qui sont générés chaque année, selon le vidéaste (en octobre 2024). Et ce qui rapporte à sa société The Wood Man (société de production), c’est surtout la vente de vêtements et de produits dérivés en ligne. Le tout sur sa boutique, LABOISERIE.

La boutique de La Boiserie // Source : Capture Numerama

Une boutique un peu spéciale, qui s’est essentiellement faite connaître pour… ses concours. La promesse : achetez un pack sur sa boutique, participez à un concours pour tenter de gagner une voiture. Le dernier concours en date était à l’occasion des 30 ans du vidéaste, avec 30 voitures à gagner, pour une valeur totale de près de 1,5 million d’euros. Plus le pack acheté était cher, plus les consommateurs avaient de chances de remporter l’une des voitures.

La Boiserie avec 30 voitures à gagner lors de son concours (et son château derrière) // Source : Capture Numerama via thierry vigneau Boiserie sur YouTube

Mélangez ça à la communauté de La Boiserie, très engagée et fidèle, et le cocktail est gagnant. Lors de son dernier exercice fiscal, The Wood Man frôlait les 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et surtout, un résultat net de 3,74 millions d’euros. Il y a quatre ans, c’était moins de 200 000 euros.

Garage, assurances, macarons, airsoft : la Boiserie vend de tout

Mais la Boiserie n’est pas qu’une chaîne. Parmi ses autres sociétés, trois d’entre elles sont directement reliées à son activité de youtubeur. La première, c’est The Wood Turtle, un garage qui n’a… qu’un seul client. Il s’agit de la société qui permet à la Boiserie de préparer les voitures pour ses vidéos : réparations, rénovations, modifications, etc. Un moyen aussi d’économiser de l’argent, en évitant de faire appel à d’autres entreprises.

Il y a aussi Komunic, dont il n’est pas le seul associé. Il s’agit d’une agence de communication créée en 2022 et qui se trouve dans l’un des châteaux de La Boiserie. Site Internet, stratégie de communication, graphisme, community management, e-commerce : elle s’occupe d’un peu de tout. C’est aussi elle qui s’occupe des partenariats du vidéaste et de son image.

Komunic, l’agence de communication de Lucien Cupif // Source : Capture Numerama

Lucien Cupif possède aussi une boutique d’airsoft ; elle vend des répliques d’armes, des billes et autres accessoires. Au départ, ce n’était qu’une boutique en ligne ; pour le vidéaste, l’idée, c’était surtout de financer sa passion pour l’airsoft. En 2023, avec le succès qui est arrivé, c’est devenu une boutique physique. Une petite boutique qui a par la suite été déménagée dans un espace plus grand, proposant davantage de services (notamment de la gravure laser sur les répliques).

L’ancien local d’Essencial Airsoft est aujourd’hui occupé par une autre boutique de La Boiserie, Les Macarons de Lulu. Il s’agit d’un commerce… de macarons. Lucien Cupif ne les fabrique pas ; ils proviennent de la société Pierre Morel, basée à La Gacilly. C’est le tout dernier projet entrepreneurial de La Boiserie : la boutique a ouvert il y a quelques semaines.

Et les activités commerciales de Lucien Cupif ne se limitent pas à la banlieue angevine. En banlieue nantaise aussi, il a ses commerces. Le premier, c’est MX Shop Moto, une boutique de vente de motos neuves ou d’occasion.

Le centre de reprogrammation Shiftech à Nantes // Source : Shiftech

Le deuxième, c’est Shiftech Nantes (à noter que d’autres sociétés Shiftech existent en France), une entreprise spécialisée dans la reprogrammation automobile et la préparation haute performances de véhicules. L’entrepreneur détient 24,5 % du capital.

Enfin, et c’est assez original pour un vidéaste, La Boiserie possède une société d’assurances avec son associé et ami Jaouad Chafai, Jabois Assurances. Elle vend des assurances auto, moto, santé, emprunteur, habitation, etc. C’est aussi elle qui offre des services de remplacement de pare-brise et de teinture de vitres. Elle est située dans le même local qu’Essencial Airsoft. Les passions se rencontrent.

Un petit magnat de l’immobilier angevin : doublement châtelain à 30 ans

Lucien Cupif, c’est aussi deux SCI (Sociétés Civiles Immobilières), des sociétés faites pour investir dans l’immobilier, et une SCA (Société Civile Agricole), faite pour exploiter des champs (avec des vignes pour certains et pour y réaliser certaines de ses vidéos). Il y a investi avec ses deniers, ceux de sa holding personnelle, mais aussi avec sa mère (pour l’une des deux SCI). C’est avec elle qu’il possède deux châteaux ; en quelques années, l’ancien mécanicien de motos s’est transformé en un petit magnat de l’immobilier — loin du temps où il vivait dans une caravane avec sa mère, après le décès de son père.

La cartographie des entreprises de The Wood Dog, holding de Lucien Cupif // Source : Pappers

Le premier, c’est le Château de la Colette à Chemillé-en-Anjou, à trois quarts d’heure de route d’Angers, de style Napoléon III et avec 1 800 m² à remplir. Le vidéaste l’a acquis en 2022 après avoir dépassé le million d’abonnés. Un domaine de plusieurs dizaines d’hectares, avec plusieurs dépendances. Beaucoup de place pour gérer les stocks de sa boutique, préparer des voitures ou y faire travailler ses salariés.

Le deuxième, c’est le Château des Ruaux à Soulaire-et-Bourg (toujours dans le Maine-et-Loire), construit en 1750 et classé Monument Historique. La Boiserie l’a acquis tout récemment, en 2025. Il est composé de 1 600 m² habitables, 11,5 hectares de propriété, une chapelle, des hangars, des dépendances, une piscine, etc. Il y a même un aérodrome privé. Impossible d’en connaître le prix, mais il se situait entre 3,5 et 4,5 millions d’euros selon d’anciennes pages de vente il y a une dizaine d’années. La Boiserie et sa mère vont continuer à vivre dans le premier château — même chose pour ses équipes. Ce second château est là pour créer d’autres business : boutiques éphémères, mariages, séminaires d’entreprises, réceptions, bureaux, etc.

On peut aussi mentionner une maison en travaux sur le terrain de son premier château, qu’il compte entièrement rénover et louer par la suite. Avec ses commerces, La Boiserie possède aussi certains locaux commerciaux qu’il loue. On compte ainsi la « Maison de YouTube », toujours en rénovation, qui sera dédiée à ses activités YouTube (tournage, montage, etc.). Enfin, le vidéaste a d’autres investissements immobiliers, notamment une maison de famille à Angers (en rénovation également), ou encore un appartement en location sur Airbnb situé près d’Angers.

Un appartement de Lucien Cupif loué sur Airbnb // Source : Lucien Cupif via Airbnb

Pour rénover ses châteaux, ses maisons et ses locaux commerciaux, Lucien Cupif a aussi trouvé la solution : The Wood Bee. Une société de BTP spécialisée principalement dans la menuiserie et la charpente, lancée en 2023. Elle est utilisée par le vidéaste pour ses propres besoins, puisque The Wood Bee n’a pas de local commercial et ne fait pas de communication publique.

Lulu ronce de noyer : sa seconde chaîne YouTube dédiée à l’entrepreneuriat

Sur sa chaîne YouTube secondaire, Lulu ronce de noyer, le vidéaste partage ses réussites et ses échecs. De quoi capitaliser sur ses projets et informer ses abonnés sur l’entrepreneuriat. Il a par exemple voulu acheter un circuit automobile, lancer une seconde marque de vêtements, créer une gamme de produits d’entretien de voitures, ou une entreprise de vente de peinture, nommée Solid Paint, sans succès. Le youtubeur avait également réfléchi à ouvrir son restaurant, avant de changer d’avis.

La deuxième chaîne YouTube de Lucien Cupif, Lulu ronce de noyer

Parmi tous ces projets, le seul gros échec entrepreneurial de La Boiserie, c’est sa société de location de voitures de luxe, Essencial Location, aujourd’hui fermée. Le projet n’a pas pris auprès de ses abonnés. Le vidéaste dit avoir perdu beaucoup d’argent dans l’histoire. Il a fallu acheter les voitures (très cher), ce qui a fortement endetté l’influenceur. La vente a sans doute permis d’en éponger une bonne partie.

Au-delà de ses entreprises, La Boiserie revendique aussi sur sa chaîne secondaire avoir des investissements en bourse, quelques-uns dans les cryptomonnaies et dans des montres de luxe.

Sur cette chaîne, « Lulu » explique comment acheter un bâtiment pro dans un bateau sur la Loire // Source : Capture Numerama via Lulu ronce de noyer sur YouTube

C’est dans le cadre de la chaîne Lulu ronce de noyer que Lucien Cupif a lancé sa newsletter, 100HEBDO, pour conseiller ses abonnés. Au-delà de cette infolettre, il a aussi créé Le Cercle, qui se présente comme « une communauté dédiée aux entrepreneurs et investisseurs de demain ».

Le site Internet de la communauté Le Cercle

Cette structure propose des conférences et des formations en ligne, le tout gratuitement : il n’y a rien à payer et a priori aucun modèle économique. Tout se base principalement sur un serveur Discord où les membres sont invités à échanger entre eux, parler de leurs expériences, etc.

Vous devriez tous avoir la comptable de La Boiserie

La comptable de La Boiserie s’appelle Géraldine (son ancienne belle-mère) et on l’a même déjà vue sur la seconde chaîne YouTube du vidéaste. C’est avec elle qu’il a monté sa première micro-entreprise, avant de grossir, très rapidement.

Comme chez beaucoup de vidéastes, tout est bien ficelé. Début 2021, Lucien Cupif crée sa holding personnelle. « Une société qui va regrouper toutes ses futures activités et qui va lui permettre d’optimiser fiscalement les flux de trésorerie entre ces sociétés », explique Jérôme, expert-comptable et géant de la chaîne YouTube bienvenue au cabinet. Naturellement, La Boiserie travaille avec des avocats, notamment spécialisés en fiscalité. Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que derrière toutes ces entreprises et ces châteaux, Lucien Cupif ne possède pas tout. Il a des crédits bancaires à rembourser, qui lui ont permis d’investir dans tous ces projets.

Aujourd’hui, et parti de rien, La Boiserie, c’est plus de 40 salariés et plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier exercice (en comprenant les sociétés où Lucien Cupif n’est pas le seul associé). Le tank Boiserie n’a pas fini de tout exploser sur son passage, toujours en famille. Et toujours en Anjou.

