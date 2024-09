Lecture Zen Résumer l'article

Le mème « Phoebe teaching Joey », qui met en scène un petit cours de français dans Friends, est un classique des réseaux sociaux, utilisé pour capturer le moment où une tentative d’enseignement tourne court. D’où vient cette scène qui nous fait tant rire ?

Le mème « Phoebe teaching Joey » est sans doute plus connu en France sous la tournure de Phoebe donnant un cours de français à Joey.

Il vient d’un passage de la série Friends, et a fini par devenir une référence — comme la série, en somme — pour illustrer l’échec complet d’une explication. On l’utilise aussi pour illustrer le contraste entre une personne qui comprend parfaitement un concept ou une notion et une autre qui semble totalement à côté de la plaque.

Le mème « Phoebe teaching Joey » se compose de deux images extraites d’une scène de la série Friends, qui célèbre ses 30 ans en 2024. La scène illustre Phoebe Buffay, prononçant par étape une phrase ou un concept pour l’expliquer à Joey Tribbiani, suivie de ce même Joey essayant désespérément de répéter ce qu’il entend… en échouant lamentablement.

Mais quelle est l’origine de ce mème, et comment est-il devenu si populaire ?

Pour aller plus loin Où voir la série Friends en streaming ?

Quand Joey ne comprend (vraiment) rien…

Le mème « Phoebe teaching Joey » provient de l’épisode intitulé The One Where Joey Speaks French (Saison 10, Épisode 13) de la série Friends. En français, l’épisode a été titré Celui qui baragouinait.

Dans cet épisode, Joey doit apprendre le français pour une audition, et Phoebe se propose de l’aider. Bien qu’elle soit patiente et tente de lui faire répéter des phrases simples, Joey transforme chaque mot en un charabia incompréhensible, créant une des scènes les plus hilarantes de la série.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le 5 décembre 2011, un utilisateur non enregistré de 9GAG a mis en ligne une image en huit panneaux basée sur la scène. Depuis, le mème est surtout utilisé pour illustrer des situations dans lesquelles une personne ou un groupe de personne va faire l’exact opposé de ce que le dicterait le bon sens ou le commun des mortels.

On l’aura notamment vu dans le cas de la pandémie de covid-19 où la directive « restez chez vous » pendant les confinement devient chez Joey « pique-niquer au parc ».

Créez votre propre mème Phoebe enseignant le français à Joey (Phoebe teaching Joey)

Avec la popularité de ce mème, il est facile de trouver des générateurs en ligne qui permettent de créer votre propre version de « Phoebe teaching Joey ». La plateforme ImgFlip est une bonne base pour créer sa propre version du mème Phoebe teaching Joey.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+