Le 1er janvier 2023 est le moment où le pays connaît des changements importants dans son organisation. Que faut-il retenir pour ce début d’année ?

Bonne année et bonne santé ! Le 1er janvier 2023 est là et, comme chaque année, cette date est le marqueur de nombreux changements en France. Dans la tech, dans les transports, dans l’énergie, dans l’environnement, dans l’administration, dans les services publics et dans la pop-culture. Voilà les principales évolutions à connaître pour ce mois de janvier.

Le numéro de téléphone fixe peut être gardé partout en France

La portabilité géographique des numéros de téléphone fixe est assurée. Cela veut dire que vous pourrez conserver le numéro de téléphone de votre région (comme le 01 si vous vivez en Île-de-France) même si vous déménagez en Bretagne, en Corse ou bien dans le Nord. Cette règle ne fonctionne aujourd’hui que pour la métropole. Pas pour la France d’outre-mer.

Google Stadia ferme ses portes

Ce n’est pas exactement le 1er janvier que Google Stadia ferme ses portes, mais le 18 janvier. Quelques jours de répit pour les joueurs et les joueuses pour continuer leur partie. Pour les personnes concernées, une politique de remboursement existe. Selon les éditeurs, il est possible de transférer ses jeux vidéo hors de la plateforme de streaming.

Une e-lettre rouge remplace le timbre rouge, qui disparaît

Le timbre rouge disparaît. Il est remplacé par une « e-lettre rouge ». Cette missive numérique s’avère être une sorte de courrier électronique que l’on tape sur le site de La Poste. Le service postal se charge ensuite de l’imprimer dans le bureau de Poste le plus proche de votre destinataire. Le document est mis dans une enveloppe, puis distribué dans la boîte de votre correspondant.

Les timbres rouges deviendront obsolètes en 2023. // Source : La Poste

Le démarchage commercial par téléphone ne pourra plus utiliser des numéros en 06 et 07

Les numéros de téléphone en 06 et 07, qui sont réservés aux communications mobiles, ne pourront plus servir à du démarchage commercial. Ils seront réservés dorénavant aux particuliers exclusivement. Le démarchage par téléphone pourra toujours se faire, mais depuis d’autres numéros (comme le 09). Idem pour les liaisons éphémères (contact avec un livreur ou un VTC).

Fin du support étendu de Windows 8.1

Le 10 janvier 2023, Windows 8.1 n’aura plus droit au moindre correctif gratuit de la part de Microsoft. L’éditeur américain tourne la page du système d’exploitation. Si vous êtes encore avec cet OS, il est temps de vous tourner vers un Windows plus récent ou d’aller voir du côté de la concurrence, comme Linux ou Mac. Si vous restez sur Windows 8.1, vous serez livré à vous-même.

Prêt à taux zéro pour l’achat d’une voiture électrique

Un prêt à taux zéro est mis en place pour aider à l’achat d’une voiture électrique (ou tout autre véhicule ayant des émissions polluantes très faibles). Cependant, ce prêt n’est accessible que sous conditions. Il faut être un particulier (ou une personne morale disposant d’une microentreprise), vivre près de certaines grandes villes et avoir des ressources limitées.

Un prêt qui vise à inciter davantage l’achat d’une voiture électrique. // Source : Andrew Roberts

Baisse de 1 000 euros du bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique

Le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique va reculer. Celui-ci était de 6 000 euros en 2022. Il descend à 5 000 euros au 1er janvier 2023. Ce montant était de 7 000 euros en 2022 pour les foyers modestes. Ce bonus écologique devait déjà reculer en juillet 2022, mais le gouvernement a souhaité le prolonger de six mois avec le même montant.

Hausse du forfait mensuel du pass Navigo

Le pass Navigo voit son abonnement mensuel augmenter de 12 % en 2023. Il passe de 75,20 euros, tarif inchangé depuis janvier 2017, à 84,10 euros. Cette évolution est justifiée en raison de la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation. Le pass Navigo est une carte de transport destinée aux personnes travaillant ou résidant en Île-de-France. Il donne accès aux réseaux RATP, SNCF, entre autres.

L’abonnement mensuel du pass Navigo augmente de 12 % à cause de l’inflation. // Source : Numerama

Une incitation de 100 euros pour se lancer dans le covoiturage

Le covoiturage régulier sera récompensé par une prime de 100 euros. Cela couvre les distances relativement courtes, organisées depuis des plateformes éligibles. Le versement sera progressif. D’abord 25 euros lors du premier covoiturage, puis 75 euros lors du dixième. La mesure vise uniquement les primo-conducteurs n’ayant jamais fait de covoiturage jusqu’à présent.

Fin de la remise à la pompe pour les carburants

La remise sur les prix des carburants va cesser au 1er janvier. L’État proposait une ristourne de 10 centimes au litre à la pompe (avec parfois des baisses additionnelles dans certains réseaux, comme Total). À la place, une indemnité carburant arrive, qui est de 100 euros. Elle s’adresse aux Français les plus modestes. 10 millions de personnes doivent en bénéficier.

Plus d’emballages jetables dans les fast foods

Les enseignes de restauration rapide (fast food) ne doivent plus utiliser des emballages jetables pour servir de la nourriture et des boissons. De la vaisselle réutilisable devra être employée à compter du 1er janvier 2023. Les récipients et les couverts seront lavés, séchés et remis dans le circuit pour servir d’autres clients et clientes.

Hausse des tarifs réglementés du gaz naturel

La Commission de régulation de l’énergie fixe une hausse de 15 % pour les tarifs réglementés du gaz naturel

Le refus du compteur Linky sera facturé

Vous refusez l’installation d’un compteur communicant Linky à votre domicile ? À compter de 2023, cette opposition vous coûtera environ 50 euros par an… en plus de votre facture d’électricité. Ce coût (8,30 euros tous les deux mois) constitue une indemnité pour compenser l’utilisation d’un compteur jugé moins efficace, selon les autorités.

Un compteur Linky (en vert). // Source : Photo Numerama

Les poussins mâles ne seront plus tués

Chaque année, 50 millions de poussins mâles étaient éliminés dans la filière œufs. Par broyage. Cette pratique abominable prend fin à compter du 1er janvier 2023. Cela ne signifie pas pour autant que ces animaux ne seront pas tués — un élevage pour leur chair est envisagé, entre autres. Cependant, leur destruction ne surviendra plus dès la naissance.

Les préservatifs deviennent gratuits pour les moins de 26 ans

Pour limiter la propagation des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, les hépatites B et C, l’herpès ou la syphilis, une nouvelle mesure d’hygiène publique arrive : la gratuité des préservatifs pour les personnes de moins de 26 ans. La mesure s’ajoute à d’autres mesures déjà en place, comme la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes jusqu’à 25 ans.

Un préservatif masculin. // Source : Max Pixel

OCS perd l’accès au catalogue HBO

Game of Thrones, House of the Dragon, Chernobyl, Watchmen et bien d’autres. La chaîne de télévision HBO enchaîne les séries cultes. En France, on pouvait y avoir accès avec OCS, le service de films et de séries d’Orange. Hélas, OCS a perdu son accès au catalogue le 1er janvier 2023. Pendant dix ans, OCS avait l’exclusivité en France.

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video font place à de nouveaux films et séries

Chaque mois, les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) renouvellent leur catalogue avec du nouveau contenu. C’est crucial pour garder leur clientèle et éviter l’exode vers la concurrence. C’est vrai pour Amazon Prime Video, Disney+ et Netflix, entre autres.

Qui dit nouveau mois, dit nouvelle sélection de contenus à regarder. // Source : Montage Numerama

Le montant du Smic augmente un peu

C’est un montant loin de l’inflation. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) connaît une revalorisation de 1,81 % en ce 1er janvier 2023. Le montant brut atteint désormais 1 709,28 euros, soit 1 353 euros nets, pour un temps de travail de 35 heures par semaine. En comparaison, l’inflation a atteint 6,2 % en novembre dernier, sur un an.

Le taux des PEL (plan d’épargne logement) augmente

Le taux de rémunération des plans d’épargne-logement (PEL) passe à 2 % au lieu de 1 %. Cela ne vaut que pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023.

Une réforme sur la fiscalité des plus-values sur cryptomonnaies entre en vigueur

Selon que vous êtes un vendeur particulier ou un professionnel, ça bouge dans la fiscalité des plus-values sur cryptomonnaies. Pour les particuliers, ces plus-values sont taxées à 12,8 % hors prélèvements sociaux, qu’importe la fréquence des transactions. Ils peuvent néanmoins y renoncer pour appliquer à la place le barème progressif de l’impôt… si c’est intéressant.

De nouvelles règles fiscales arrivent pour les cryptomonnaies. // Source : Canva

