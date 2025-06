✨🇬🇧 L’expression « delulu » est une version abrégée et humoristique de « delusional », qui signifie « délirant·e » ou « dans l’illusion ». Utilisée principalement en ligne ou dans les discussions informelles, elle décrit une personne ayant des attentes ou des croyances irréalistes, souvent dans des situations comiques ou exagérées. 😅 Par exemple, une fan qui croit vraiment que sa célébrité préférée va tomber amoureuse d’elle peut être qualifiée de « delulu ». C’est une manière légère et taquine de parler d’un comportement un peu irréaliste ou d’un excès d’imagination. 💡 « Delulu is the solulu » est une expression dérivée et ironique qui signifie « l’illusion est la solution ». Elle est utilisée pour se moquer doucement de soi-même ou des autres lorsqu’on choisit de rester dans son monde imaginaire plutôt que de faire face à la réalité. 👉 Par exemple : – « She thinks she’ll marry her favorite K-pop idol. She’s so delulu! » (Elle pense qu’elle va épouser son idole K-pop préférée. Elle est tellement dans l’illusion !) – « I know it’s unrealistic, but delulu is the solulu. Let me dream! » (Je sais que ce n’est pas réaliste, mais l’illusion est la solution. Laisse-moi rêver !) 🎭 Alors, la prochaine fois que vous vous perdez dans vos rêves… delulu is the solulu ! 🌈 #anglais #profdanglais #anglaisvsfrancais #vocabulaireanglais #apprendreanglais #apprendrelanglais #anglaisfacile #delulu