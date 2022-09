Le régulateur des télécoms fait part d’un nouveau plan de numérotation. Parmi les mesures annoncées, la décision de réserver les numéros en 06 et 07 aux communications personnelles

Cela ne réglera pas fondamentalement le problème des démarcheurs ni des appels indésirables, mais c’est une nouvelle règle qui mettra de l’ordre dans les contacts téléphoniques. À l’avenir, les numéros en 06 et 07 seront réservés aux particuliers pour des communications interpersonnelles. Leur emploi à des fins commerciales ou de service client ne sera plus admissible.

Remettre de l’ordre dans l’usage des numéros mobiles

Une décision prise par l’autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) vient en effet d’actualiser le plan national de numérotation. Dans ce cadre, le régulateur profite de cette mise à jour, présentée le 5 septembre, pour « introduire des mesures visant à renforcer la protection des utilisateurs contre les fraudes et abus. »

Halle Berry, désorientée par ces numéros en 06 et 07 qui ne sont pas des appels de particuliers. Allégorie // Source : The Call / YouTube

Les numéros en 06 et 07 sont réservés aux communications mobiles et sont depuis toujours associés à des numéros privés, permettant de contacter des individus. Mais ces numéros sont parfois détournés pour d’autres usages. C’est ici que l’Arcep tient à agir, en déplaçant ces communications « non interpersonnelles » sur une catégorie particulière, les numéros en 09.

« Ces numéros pourront, par exemple, être utilisés pour établir des conversations par messages entre une enseigne et son client, ou pour des utilisations de très courte durée de numéros de téléphone pour certaines situations de mises en relation éphémères via une plateforme (livreurs de colis, chauffeurs VTC, etc.) », développe l’autorité de régulation.

Les numéros mobiles en 06 et 07 réservés exclusivement aux communications interpersonnelles

Le régulateur souhaite ainsi « limiter les nuisances dont sont victimes les utilisateurs recevant des appels ou messages non sollicités ». D’ailleurs, dans ce cadre, l’Arcep interdit déjà que ces numéros mobiles puissent servir à des systèmes automatisés. Les seuls numéros mobiles utilisables pour des usages non interpersonnels sont ceux ayant une longueur étendue, à 14 chiffres.

En marge de la réorganisation du plan de numérotation, les particuliers gardent la possibilité de s’inscrire sur Bloctel pour s’opposer aux démarchages téléphoniques — ce service est devenu d’autant plus pratique qu’il conserve maintenant par défaut votre numéro. Et dans le cas où des numéros seraient quand même reçus, il reste la possibilité de les bloquer au niveau du téléphone.