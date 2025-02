Lecture Zen Résumer l'article

Les choses changent pour la Caisse d’Allocations familiales (CAF). Il existe désormais une nouvelle manière de se connecter à son compte, via FranceConnect+. Prochainement, cette modalité remplacera pour de bon FranceConnect. Cela, afin de protéger plus efficacement les comptes d’allocataires.

L’accès à la Caisse d’Allocations familiales (CAF) évolue. Dorénavant, la connexion à un compte CAF peut se faire au moyen d’une nouvelle modalité appelée FranceConnect+, en plus des deux autres déjà en place. Son rôle ? Fournir une méthode d’accès à son profil beaucoup plus fiable et sécurisée, moins exposée à la fraude et à l’usurpation d’identité.

Cette évolution a été annoncée le 11 février 2025 par la DINUM, la direction interministérielle du numérique, qui dépend du Premier ministre. Cette solution s’ajoute à la connexion par FranceConnect (sans le +) et à l’accès plus classique nécessitant de renseigner son numéro de Sécurité sociale à 13 caractères, ainsi que son mot de passe.

Disparition prochaine de FranceConnect sur le site de la CAF

Cette situation ne durera pas. Pour l’heure, la cohabitation est tolérée pour « assurer la continuité des services et accompagner les usagers progressivement dans cette évolution ». Mais, dans « quelques mois », il est prévu de retirer la connexion via FranceConnect, pour ne laisser que l’accès traditionnel ainsi que FranceConnect+.

FranceConnect+ existe depuis l’automne 2021 et mobilise des outils qui sont capables de réduire franchement le risque d’une utilisation abusive ou d’une altération de l’identité. C’est une plateforme encore naissante. On ne dénombrait en 2024 que 15,5 millions de connexions avec ce moyen, contre 390 millions pour FranceConnect.

Le calendrier précis de cette bascule n’est pas fixé, mais la communication de la DINUM suggère qu’elle surviendra en 2025. Une partie des allocataires ne sera certainement pas dépaysée par ce chamboulement, dans la mesure où FranceConnect+ existe sur d’autres plateformes du service public, comme le compte personnel de formation (CPF).

Cette transformation à venir troublera en revanche celles et ceux un peu moins à l’aise avec l’outil informatique. Mais, « cette évolution s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité des systèmes d’information de l’État et vient en réponse des exigences en matière de protection des données personnelles », pointe la DINUM.

La CAF est, il est vrai, une cible intéressante des pirates pour des opérations de phishing, l’organisme ayant 13,5 millions d’allocataires sous son aile. Un exemple ? Début 2024, un groupe de hackers a revendiqué le piratage de plusieurs comptes CAF. À la suite de cet incident, la CAF avait imposé un changement de mot de passe à tous les allocataires.

La connexion via FranceConnect s’effectue au choix de l’internaute entre six possibilités : impots.gouv.fr, l’Assurance Maladie, TrustMe, la Sécurité sociale agricole MSA, L’Identité Numérique de La Poste et France Identité. Pour ce qui est de FranceConnect+, seuls deux options demeurent (France Identité et L’Identité Numérique de La Poste).

