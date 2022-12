Google Stadia vit ses derniers jours. En attendant la fermeture programmée en janvier, Ubisoft prend ses dispositions pour vous permettre de récupérer vos achats.

Les jours du service de cloud gaming Stadia sont comptés. Google a programmé sa fermeture pour le 18 janvier 2023. Si on peut reprocher beaucoup de choses à la multinationale, il faut bien lui reconnaître sa générosité : les achats effectués sur Stadia sont remboursés automatiquement. En parallèle, elle n’entend pas mettre des bâtons dans les roues des éditeurs qui souhaitent assurer une transition vers d’autres plateformes.

Dans un communiqué publié le 20 décembre, Ubisoft a fait savoir aux utilisatrices et utilisateurs Stadia que des mesures ont été prises pour que les achats soient transférés. « Ubisoft vous offre les versions PC des jeux Ubisoft que vous possédez sur Stadia sans aucun coût additionnel », annonce la firme française. Pour les victimes de l’interruption de Stadia, l’affaire est belle : ils vont donc récupérer les jeux Ubisoft qui leur ont été remboursés par Google.

Assassin’s Creed Valhalla // Source : Ubisoft

Pour récupérer ses jeux Ubisofts achetés sur Stadia, il n’y a presque rien à faire

Transfert des jeux

Dans une FAQ officielle, Ubisoft précise qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour récupérer ses jeux vidéo achetés sur Stadia. « Si un titre est disponible sur PC, il sera ajouté automatiquement au compte Ubisoft associé à votre compte Stadia », peut-on lire. Il faudra simplement veiller à lier ses comptes Stadia et Ubisoft avant le 18 janvier 2023.

Pour associer son compte Ubisoft à son compte Stadia, il faut :

Lancer un jeu Ubisoft sur Stadia ;

Sélectionner ‘Connexion’ ou créer un compte Ubisoft si on n’en a pas.

Ubisoft précise que cinq jeux sont exclus de cette migration :

Family Feud

Just Dance 2020

Just Dance 2021

Just Dance 2022

Trivial Pursuit Live! 2

À noter que vous recevrez normalement la même édition que celle acquise sur Stadia. Dans certains cas, vous obtiendrez peut-être une édition plus chère.

Il faudra bien évidemment veiller à être propriétaire d’un PC suffisamment puissant pour faire tourner les jeux vidéo.

Transfert des sauvegardes

Vais-je perdre toutes mes sauvegardes lorsque Stadia disparaîtra ? Non, à condition que le jeu soit compatible avec la fonctionnalité ‘progression multiplateforme’, qui permet de démarrer une partie sur un appareil et de la continuer sur un autre avec le même compte Ubisoft. C’est donc du cas par cas.

Attention, certains transferts sont automatiques (exemples : Assassin’s Creed Valhalla, The Division 2, Rainbow Six Siege…), quand d’autres nécessitent de les faire soi-même (exemples : Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising et Watch Dogs: Legion).

Transfert de la monnaie virtuelle

Concernant la monnaie virtuelle, Ubisoft est catégorique : « Notez qu’il n’est pas possible de transférer les devises virtuelles de Stadia sur PC. Pour éviter de les perdre, utilisez vos devises virtuelles avant la fermeture des services Stadia le 18 janvier 2023. »