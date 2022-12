Une sélection pour tous les goûts, vraiment, avec les films et les séries pour janvier sur Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video renouvelle une fois de plus son catalogue de séries et de films. Qui y a-t-il au menu du service de SVOD pour janvier 2023 ? On retiendra entre autres Jurassic Park, Le Monde Perdu, Mad Men, Reservoir Dogs et Eyes Wide Shut parmi les valeurs sûres. The Rig, The Test et Hunters méritent peut-être d’y jeter un petit coup d’œil.

Vraiment, quelle journée. // Source : Jurassic Park

L’abonnement Amazon Prime Video est intégré à l’abonnement Amazon Prime (qui est facturé 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois). Celui-ci donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses. Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot. Amazon Prime Video donne aussi accès à un catalogue de filmer à acheter ou louer, en VOD.

Les films qui arrivent en janvier sur Amazon Prime Video

1er janvier : Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park III, Jurassic World

Le premier film est un classique. Le deuxième est sympathique. Puis c’est devenu de moins en moins bien. Mais si vous aimez les gros dinosaures…

1er janvier : Eyes Wide Shut

Le dernier film de Stanley Kubrick. Le saviez-vous ? Le cinéaste est décédé avant d’avoir pu achever le montage.

1er janvier : L’Amour est une Fête

Avec Gilles Lellouche et Guillaume Canet. Ça parle de porno et de peep show.

1er janvier : Du Plomb dans la tête

Sylvester Stallone résout les problèmes en éliminant les ordures. Le brave homme.

1er janvier : Le Prix de la Loyauté

Edward Norton, Colin Farrell et Jon Voight. Un policier hésite entre sa fidélité de flic et sa fidélité à son beau-frère impliqué dans une sale affaire.

1er janvier : Hors du Temps

Rachel McAdams voyage dans le temps, ce qui met le souk dans son mariage.

1er janvier : Mère incontrôlable à la Fac

Je crois qu’on passera notre tour.

1er janvier : Sex Tape

Ici aussi.

2 janvier : Shazam!

Il a changé, Chuck.

9 janvier : Game Night

Un jeu entre amis qui tourne mal.

11 janvier : Escape Game 2 : Le Monde est un piège

De quoi vous dégoûter de faire un escape game.

15 janvier : Reservoir Dogs

Le classique de Quentin Tarentino. À voir sans hésiter !

15 janvier : Boulevard de la Mort

Un autre film de Quentin Tarentino, peut-être moins connu que le précédent.

15 janvier : Zoey’s Extraordinary Christmas

Un film sur Noël qui sort le 15 janvier. Bien vu, Amazon.

15 janvier : Dune

Attention ! C’est le film de 1984. Un classique pour certains. Une purge pour d’autres.

15 janvier : Halloween

Je l’aurais sorti pour la période d’Halloween, mais après tout, qui suis-je pour donner des conseils ?

15 janvier : American Assassin

Il y a Michael Keaton au casting alors pourquoi pas !

15 janvier : The Mist

Un classique de Stephen King adapté au cinéma. Pas mal du tout.

18 janvier : Blade Runner 2049

Pas forcément sorti avec le meilleur accueil du monde, on lui souhaite le même destin que Blade Runner : devenir culte.

20 janvier : Venom: Let There Be Carnage

Un carnage. Mais celui qu’on imaginait.

20 janvier : Godzilla ll – Roi des Monstres

Ho, des gros monstres qui se tapent dessus. C’est amusant.

25 janvier : Don’t Breathe 2

La suite du 1.

27 janvier : Shotgun Wedding

Le film du mois, selon le communiqué d’Amazon. Franchement…

30 janvier : Aquaman

Que reste-t-il du DCEU ?

Les séries qui arrivent en janvier sur Amazon Prime Video

5 janvier : This Is us, saison 6

Dernier chapitre pour les Pearson.

6-13 janvier : Cosmic Love, saison 1

Avec Nabilla. Des rendez-vous basés sur l’astrologie. Envie de mourir.

6 janvier : Last Night, saison 1

Aucune histoire de DJ ici.

6 janvier : The Rig : Dans le brouillard

Une ambiance à la The Mist.

11 janvier : The Test, saison 2

Une série sur le cricket parce que pourquoi pas.

13 janvier : Hunters, saison 2

La série suit une équipe de chasseurs de nazis.

15 janvier : Mad Men, saison 1 à 7

Une série devenue un classique. Toutes les saisons débarquent !

20 janvier : The Legend of Vox Machina, saison 2

Et une série d’animation pour compléter cette sélection mensuelle.

