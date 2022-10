Emmanuel Macron annonce une révision du bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique. Le montant accordé sera plus élevé, mais cette hausse visera uniquement les ménages modestes.

Il va y avoir du nouveau en France pour le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique. En marge de l’ouverture du Mondial de Paris, rendez-vous incontournable pour le marché de l’automobile où de nombreuses nouveautés électriques seront présentées, le président de la République entend renforcer ce dispositif pour les ménages « les plus modestes ».

Le chef de l’État, dans une interview accordée aux Échos le 16 octobre, indique que le bonus écologique, qui est actuellement de 6 000 euros maximum, sera porté à 7 000 euros dans un avenir relativement proche. Cependant, tout le monde n’aura pas accès à cette hausse. Elle vise les ménages les plus populaires, selon des critères qui n’ont pas encore été précisés.

Une partie de la gamme électrique Stellantis. // Source : Stellantis – stephane sby balmy

Les voitures électriques sont en général coûteuses à l’achat, plus que leurs homologues thermiques à modèle équivalent. Or, on sait que l’une des clés pour limiter les émissions de gaz à effet de serre est de restreindre d’une façon ou d’une autre la circulation des automobiles thermiques. Sauf que la bascule pour les ménages humbles est difficile du fait du prix des autos.

Cela peut expliquer l’ajustement du bonus écologique, avec un coup de pouce en plus pour ces foyers. Seule incertitude : les conditions pour y accéder ne sont pas précisées. Il est simplement indiqué que le dispositif sera établi sur les revenus. Les seuils de déclenchement seront renseignés ultérieurement. Il n’en demeure pas moins que ce coup de pouce reste modeste.

D’après Emmanuel Macron, l’essor de la voiture électrique en France est réel malgré tout. En prenant pour référence le début de son premier quinquennat, il déclare « qu’en 2017, l’électrique ne représentait que 1 % des ventes, aujourd’hui c’est 13 %, et nous atteindrons 30 % à la fin du quinquennat » — une manière de contester les reproches lui étant adressés sur son inaction climatique.

Une hausse qui est en fait un retour à une situation précédente

Paradoxalement, le passage à venir du bonus de 6 000 à 7 000 euros fait revenir le dispositif à la situation précédente. Depuis le 1er juillet 2021, celui-ci est retourné à 6 000 euros, au lieu de 7 000 autrefois. Il devait ensuite passer à 5 000 euros au 30 juin 2022, mais cette échéance a été repoussée au moins au 1er janvier 2023. Un retour en arrière qui est en outre davantage excluant.

Le bonus écologique est en effet accessible aux particuliers, sans considération de revenus. Le nouveau seuil à 7 000 euros est promis pour les foyers modestes, alors qu’il s’adressait à tout le monde avant. Si l’on peut voir ce recadrage comme une volonté de mieux cibler les aides, cela peut aussi être considéré comme un recul en matière de transition écologique.

Le barème du bonus écologique en 2022 est le suivant :