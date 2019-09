C’est une première : Canal+ va revoir son offre Ciné/Séries pour y inclure l’abonnement Netflix. Que va devenir l’ancienne offre Ciné/Séries ? Qui a intérêt à s’abonner à la nouvelle ? Quelles sont les réelles économies pour les usagers ? On vous dit tout sur les détails de cette nouvelle offre.

Le logo de Canal+ et le son du très célèbre jingle de Netflix : c’est avec cette courte vidéo de 5 secondes que Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a officiellement confirmé qu’un partenariat inédit se tramait entre les deux géants de la vidéo, ce 16 septembre à 2019.

Au-delà des rumeurs et de l’excitation autour de ce nouvel accord, il semblerait qu’il s’agisse surtout d’un nouveau canal de distribution en France pour Netflix, et une manière pour Canal+ de satisfaire son envie d’être une plateforme, à l’heure de la multiplication des acteurs sur le marché de la SVOD. On fait le point sur les offres.

Certaines modalités de ce nouvel accord très important ont été diffusées dans la foulée dans un communiqué. Nous avons contacté Canal+ pour obtenir des précisions sur le fonctionnement concret de ces offres. Voici comment ça va se passer.

Que contient ce nouvel accord Netflix-Canal ?

Avec ce partenariat, il s’agit surtout de modifications des abonnements Canal+ : Netflix ne changera rien à sa plateforme en France — tout juste la multinationale a-t-elle vanté une belle croissance de nouveaux abonnés, dont le nombre monte aujourd’hui à 6 millions dans l’hexagone.

L’accord du 16 septembre 2019 donne naissance à une nouvelle offre de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui va remplacer l’offre Canal Ciné/Séries qui existe aujourd’hui, pour les nouveaux abonnés. En résumé, l’offre Ciné/Séries de Canal+ contiendra désormais Netflix. Celle sans Netflix n’existera plus, sauf pour les anciens abonnés.

Cette offre contiendra donc :

un abonnement à la chaîne premium Canal+ ;

les contenus d’OCS (déjà contenus dans l’abonnement Ciné/Séries) ;

« plus de 20 chaînes cinéma et séries déjà présentes dans le pack Ciné/Séries »

et l’intégralité du catalogue de Netflix (2 écrans/HD)

L’offre Ciné/Série est actuellement vendue 29,99 euros par mois (c’est-à-dire 19,99 euros par mois pour l’offre Canal+ à laquelle s’ajoutent 10 euros). À partir du 15 octobre, cette offre contiendra obligatoirement Netflix, et coûtera 15 euros.

Le prix de l’abonnement Netflix via Canal

La nouvelle offre de Canal « Ciné/Série » coûtera donc « 15 euros par mois, en plus de l’abonnement à Canal+ ». Cela signifie que le nouveau pack Ciné/séries/Netflix coûtera 35 euros. Mais attention : cette offre ne vaut que pour les nouveaux clients, nous confirme Canal+.

Si vous êtes déjà abonnés à l’abonnement Ciné/Séries, vous aurez deux choix :

Garder votre abonnement à 29,99 euros par mois sans Netflix

Passer à l’abonnement avec Netflix, mais cela coûtera environ 10 euros, nous explique le groupe français.

On récapitule.

Offre Tarif mensuel Contenus (globalement) Canal+ 19,90 € Meilleur de la ligue 1, cinéma récent Canal+ (Les chaînes Canal+) 20,90 € Canal+ (+ toutes les chaînes Canal+) Canal+ Séries 6,99 € Plus de 150 séries originales et étrangères Canal+ Ciné/Séries (va disparaître pour les nouveaux abonnés) 29,90 € 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries Canal+ Ciné/Séries/Netflix (nouveaux abonnés) 34,90 € 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries + Netflix Canal+ Ciné/Séries/Netflix (déjà abonnés) 39,90 € 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries + Netflix Abonnement Netflix (Standard) 11,99 € Netflix

À noter que l’abonnement Intégral (à 79,90 euros par mois) contiendra gratuitement Netflix, nous confirme Canal. La mise à jour du catalogue devrait se faire automatiquement.

Pourquoi cette nouvelle offre Canal+/Netflix est intéressante ? (et pour qui ?)

Cette nouvelle offre semble donc être destinée à celles et ceux qui aiment cumuler les offres, notamment aux nouveaux abonnés potentiels de Canal+ Ciné/Séries qui veulent également profiter de Netflix. À noter qu’actuellement, 1 million de personnes seraient abonnées, indépendamment, à Canal+ et à Netflix.

Voici les différents cas de figure possibles.

Si vous avez un abonnement à Canal+ Ciné/Séries et à Netflix Standard à côté

Vous payez donc aujourd’hui 41,89 euros par mois (29,90 euros pour Canal+ Ciné/Séries + 11,99 euros à Netflix Standard).

Canal+ vous permettra de changer pour son offre Ciné/Séries+Netflix, mais vous ne bénéficierez pas de l’offre des nouveaux abonnés : cela devrait vous coûter 10 euros de plus. En somme, vous payerez environ 39,90 euros par mois. Soit une économie de deux euros par rapport au coût des deux abonnements séparés.

Rassurez-vous : si vous êtes abonnés à l’offre Canal+ Ciné/Séries sans Netflix et que vous ne souhaitez toujours pas avoir Netflix (ça arrive), vous n’êtes pas obligés, l’offre ne disparaît pas pour les anciens abonnés. Du moins pour l’instant.

Si vous n’êtes pas encore abonnés Canal+ Ciné/Séries ou Netflix Standard

C’est la configuration la plus intéressante en terme de prix : si vous êtes nouveaux abonnés et que vous souscrivez à la nouvelle offre Canal+ Ciné/Séries, elle coûtera 35 euros par mois, au lieu des 41,89 euros par mois actuels (29,90 euros pour Canal+ Ciné/Séries + 11, 99 euros à Netflix Standard). C’est une économie de près de 7 euros.

Si vous avez un abonnement intégral à Canal+

Vous avez de la chance : votre abonnement intégral à 79,90 euros par mois contiendra désormais tout le catalogue Netflix, et vous ne débourserez pas un centime de plus. L’offre devrait se mettre à jour automatiquement le 15 octobre.

Si vous avez un abonnement à Canal+ Séries seulement

Vous continuerez de payer 6,99 euros par mois pour plus de 150 séries (originales et étrangères, nouvelles ou cultes), et c’est une offre déjà très intéressante.

Quelle qualité ?

L’abonnement compris dans cette offre correspond à l’abonnement Standard de Netflix (11,99 euros/mois pour 2 écrans simultanés), qui comprend de la HD, mais pas de 4K.

Comment s’afficheront les séries Netflix ?

C’était l’une des questions que l’on se posait : les séries du catalogue Netflix s’afficheront-elles comme les séries d’OCS sur l’interface de Canal+ (avec le petit logo « Netflix » en bas à gauche) ? La réponse est oui, jusqu’à ce que vous cliquiez sur la série. Une fois que vous avez sélectionné le titre, vous serez automatiquement déportés sur la plateforme Netflix.

En somme, vous y gagnez en exhaustivité : tous les contenus (Canal, OCS, Netflix) seront affichés sur la même interface (celle de Canal+), mais vous ne regarderez pas les contenus de Netflix sur Canal+.

Quand ?

La nouvelle offre Ciné/Séries+Netflix sera intégrée aux offres de Canal à partir du 15 octobre 2019. L’ancienne offre disparaîtra pour les nouveaux abonnés.